İYİ Parti ve Vatan Partisi Arasında “Cinping Perinçek” Tartışması

Sosyal medya, zaman zaman siyasi partiler arasında sert tartışmaların yaşanmasına neden oluyor. Bunun son örneği, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e yönelik “Cinping Perinçek” hitabı oldu. Bu hitabın ardından İYİ Parti Twitter hesabı da esprili bir şekilde paylaşım yaptı. Paylaşım, Çin ile ilişkileri güçlü olan Perinçek’e, Çin Başkanı Jinping üzerinden bir göndermeydi.

İşte İYİ Parti’nin “Cinping Perinçek” paylaşımı

Vatan Partisi’nden İYİ Parti’ye yanıt gecikmedi

Vatan Partisi, paylaşımında “100 yıl önce İngiliz işbirlikçisi Ali Kemaller, Mustafa Kemal Paşa için "Bolşevik Kemal" diyordu. Aynı gemidesiniz” ifadesini kullandı.