İYİ Parti Lideri Akşener’den Saadet-AKP Görüşmesi İçin Yorum Geldi

Meral Akşener, son dönemde siyaset kulislerinde en çok konuşulan konular arasında olan ittifaklar ve erken seçime ilişkin önemli mesajlar verdi. Halk TV’de bir programa katılan İYİ Parti lideri, AKP ile Saadet Partisi arasında yaşanan ziyaretler ve görüşmelere ilişkin “Sayın Erdoğan'ın yaptığı istişare işi ilginç. Erdoğan, sistemin tepe taklak gittiğini görünce Cumhur İttifakı'nı genişletmek amaçlı ziyaretle başladı. Ben o istişare kültürünün Türkiye'ye çok faydası olacağını düşündüğüm için 'Memleket Masası' teklifini önermiştim. Küçük ortak sayın Bahçeli, minik ortak ise sayın Perinçek, onlar çok çirkin ve pis dille suçladılar” dedi.

Cumhur İttifakı için radyo benzetmesi

Siyasilere saldırılar

Akşener, Cumhur İttifakı ile ilgili olarak ayrıca, “O radyonun makine kısmı AK Parti ve Sayın Erdoğan. Bir düğme Bahçeli'nin bir düğme Perinçek'in elinde. İç politikadaki düğme Sayın Bahçeli'nin eli, dış politikanın sahibi de Sayın Perinçek'in eli” yorumunu yaptı ve Vatan Partisi lideri Perinçek’in de politikalarda etkili olduğunu ifade etti.

Selçuk Özdağ ve Orhan Uğuroğlu gibi isimlere yönelik saldırılarla ilgili olaraksa Akşener, “Orhan Uğuroğlu, Afşin Hatipoğlu gibi iki gazeteci dövüldü. Ondan evvel Alaattin Çakıcı sayın Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti. Ondan önce sayın Kılıçdaroğlu'nu linç etmeye çalıştılar. Bütün bunlara baktığınız zaman ben Sayın Erdoğan'ın bu işleri kınayamadığını gördüm. Hele en son Sayın Kılıçdaroğlu'nu Alaattin Çakıcı tehdit ettiği zaman Bahçeli'nin 'dava arkadaşımız' diyerek yanında durması… Bu Türk siyasetinde ilk defa oluyor. Daha önce siyasetçiler arası tartışmalar olurdu ancak bu ilk defa oldu. İlk defa ana muhalefet partisi başkanını temsil eden başkanı tehdit eden mafya mensubuna sahip çıkıldı. Erdoğan’ın hiçbir tutum aldığını da görmedik.” dedi.