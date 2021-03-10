İyi Parti ile CHP arasında İstanbul'da ipler gerildi

Millet İttifakı ortaklarından CHP, HDP ve İyi Parti arasında "HDP" çatlağı derinleşiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Pervin Buldan ile Meral Akşener'in isimlerini zikrederek yaptığı Kadınlar Günü paylaşımı, İyi Parti'den tepkilerin gelmesine yol açmıştı.

HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın da İyi Parti'ye "haddini bil" çıkışı bardağı taşıran son damla oldu. İyi Partili üst düzey isimler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işine bakması, İstanbul'un sorunlarıyla uğraşması yönünde uyarılar yapmaya başladı.

Tepkiler aynı zamanda İyi Parti'nin teşkilatlarından da artmaya başladı.

İyi Parti'de "acil" kodlu toplantı

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı, eksiksiz olarak tüm ilçe başkanlarını, İl Başkanı Buğra Kavuncu imzasıyla ve "acil" koduyla toplantıya çağırdı.

İyi Partili 39 ilçe başkanının hazır bulunduğu toplantıda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun HDP ile ilgili tutumu masaya yatırıldı.

İmamoğlu'na uyarı: Mesajını düzelt!

Toplantı sonrası Buğra Kavuncu önce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla daha sonra da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşerek İyi Parti'nin rahatsızlığı dile getirildi.

İBB Başkanı İmamoğlu ise HDP ile ilgili düzeltme yapmanın doğru olmayacağını vurgulayarak, düzeltme mesajı yayımlamak yerine tutumunu korumayı sürdürdü.