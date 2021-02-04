İYİ Parti: Gençlere düşmanlık beslemeyin, onları sevin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılan öğrencileri "terörist" olarak nitelendirmişti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'dan söz konusu açıklamaya tepki geldi. Türkkan, Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin sözlerini duyduğunu belirterek, öğrencilerin "terörist" olmadıklarını, söz konusu öğrencilerin "Türkiye'nin geleceği" olduklarını ifade etti. Türkkan, Genel Başkan Akşener'in sözlerini hatırlatarak, gençlerin başlarının her zaman yukarıda olacağını ve gözlerinin de hep ileriye bakacağını kaydetti.

"Tuzağa düşmeyin"

Öğrencilerin demokratik bir şekilde tepki gösterirken hiçbir şekilde tuzağa düşmemeleri gerektiğini ifade eden Türkkan, söz konusu öğrencilerin haklı konumdayken haksız konuma düşmemeleri için çağrıda bulundu. Türkkan, değişik hesaplar yapan kişilere karşı öğrencilerin temkinli olmaları gerektiğini dile getirdi.

"Meselemiz kayyum rektör"

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananların sebebinin asla gölgelenmemesi gerektiğini belirten Türkkan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu için "kayyum rektör" ve "intihalci rektör" ifadelerini kullandı. Türkkan, Bulu'nun rektörlükten gerçi çekilmesi durumunda öğrenciler ve akademisyenler için herhangi bir sorun kalmayacağına dikkat çekerek, gençlere düşmanlık beslemek yerine onları sevmek gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılan terör örgütü mensubu gençlere tepki göstererek, bu kişilerin hiçbir şekilde Türkiye'nin manevi ve milli değerlerine sahip olmadıklarını dile getirmişti. Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasını abluka altına alanlara seslenmiş, "Öğrenci misiniz yoksa rektörlük binasını işgal etme girişiminde bulunan teröristler misiniz?" diye sormuştu. Bu konuda gerekenin yapılacağını ifade eden Erdoğan, Türkiye'de ikinci bir Gezi'nin yaşanmasına izin verilmeyeceğini söylemişti. Erdoğan, LGBT diye bir şeyin olmadığına dikkat çekerek, Türkiye'nin manevi ve milli bir ülke olduğunu dile getirmişti. Protestolara katılan birçok kişinin Boğaziçi Üniversitesi ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı, bazılarının terör örgütlerine mensup olduğu tespit edilmişti.

Rektör Bulu: İstifa etmeyeceğim!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu, istifa etmeyi asla düşünmediğini ve yaşanan krizin 6 ay içerisinde biteceğine inandığını söylemişti. Rektörlük binasının abluka altına alındığı anlara ilişkin açıklamada bulunan Bulu, protestocular tarafından bütün kapıların tutulduğunu ve dışarı çıkmasına izin verilmediğini dile getirmişti. Bulu, görüşme yapmak için protestoculardan bir ekip belirlemelerini istediğini anlatmış ancak bu isteğinin reddedildiğini ve kendisinden aşağı inmesinin beklendiğini söylemişti. Güvenlik güçlerinin bunun güvenlik bakımından riskli olacağını ifade etmesinin ardından aşağı inmediğini kaydeden Bulu, bu nedenle ablukanın sürdüğünü ve dışarı çıkamaması nedeniyle güvenlik güçleri tarafından protestoculara müdahale edildiğini ifade etmişti.

Soylu: Böyle bir şeye müsaade etmem!

İçişleri Bakanı Soylu, rektörlük makamının işgal edilmesine görevde olduğu sürece hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğini dile getirmişti. Soylu'nun daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki çekmişti. Soylu, Kabe resmine şahmeran ve LGBT bayraklarının çizilmesi olayına karışan ve gözaltına alınan 4 kişiden "LGBT sapkını" olarak bahsetmişti.