İYİ Parti "Evet" diyecek!

CNN Türk'teki "Tarafsız Bölge" programının konuğu olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, sunucu Ahmet Hakan Coşkun'un, haklarında “Kobani (6-8 Ekim) olaylarının azmettiricisi olma” suçundan fezleke hazırlanan 9 HDP milletvekili ile ilgili tutumlarının nasıl olacağı sorusuna şu cevabı verdi:

“İYİ Parti olarak bizler HDP'yi problemli görüyoruz. HDP'yi PKK terör örgütünün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu üslupla siyaset yürütmelerini doğru bulmuyoruz. Bu nedenle fezlekelere evet diyeceğiz.”

Fezlekeler CHP ve İyi Parti'yi de karşı karşıya getirdi

28'i HDP'li olmak üzere 33 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeler önceki akşam TBMM'ye geldi.

İYİ Parti'nin "tamamına evet" yaklaşımına karşı ise CHP, 9'u Kobani ile ilgili olmak üzere, HDP’li 28 milletvekilinin fezlekelerini ayrı ayrı değerlendirecek.

İYİ Parti'nin "tümüne evet", CHP'nin "ayrı ayrı değerlendirme" yaklaşımları ise "CHP ve İYİ Parti arasında HDP çatlağı" olarak yorumlanıyor.

CHP, fezlekelerin içeriğini tek tek değerledirecek ve her milletvekili hakkındaki fezlekeler için ayrı ayrı kararını verecek. CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın “Fezlekelerin içeriğini bilmiyoruz, nedir bir görmemiz gerekiyor. Her fezlekenin ayrı ayrı içeriğini değerlendirmek lazım. Aslolan milletvekilliği dokunulmazlığıdır” demesi, CHP yönteminin kararına ilişkin ipucu veriyor.

CHP yönetiminin kimi fezlekeler için "evet", kimi fezlekeler içinse "hayır" diyerek bir taraftan seçmen nazarında "suçluyu koruma" görüntüsünden, diğer taraftan HDP nazarında "ihanet" suçlamasından kurtulmak istiyor.

İYİ Parti'nin "tümüne evet" tutumunun altında ise, artık HDP ittifakını seçmenine izah etmekte zorlanan yönetimin, üstüne bir de "PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP’ye tam destek veren parti" gibi görünmekten çekinmesi yatıyor.

CHP'nin Pervin Buldan kararı!

CHP yönetiminin, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkındaki fezleke ile ilgili "hayır" oyu vereceği belirtiliyor. Çünkü Pervin Buldan'ın TBMM'den gönderilmesi demek, HDP'nin örtülü desteğini bütünüyle kaybetmek demek.

Pervin Buldan ile ilgili İYİ Parti'nin tavrı ise "tümüne evet" ekseninde olacak. İYİ Parti, özellikle Gara'daki şehitlerinin acısı hâlâ tazeyken ve milletin öfkesi dinmemişken tek bir fezlekeden bile taviz vermek istemiyor.

Erdoğan'ın İYİ Parti hakkındaki söylemi

İYİ Parti'nin "tümüne evet" kararı ile ilgili de kulislerde farklı bir söylenti var. Temeli millî değerlere bağlılık olan İYİ Parti'nin Gara şehitleri ile ilgili CHP ve HDP'nin tutumundan tamamen ayrışması, fezlekeler konusunda "tümüne evet" kararını da beraberinde getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti'nin "tümüne evet" kararından haberdar olduğu ve bu kararında İYİ Parti'yi cesaretlendirmek için dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda ince bir mesaj verdiği değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısında, CHP'nin bir yanına bölücü terör örgütü PKK'nın güdümündeki partiyi (HDP), öteki yanına millî ve yerli hassasiyetlere sahip çıktığı umut edilen diğer partiyi (İYİ Parti) alarak ilerlediğini, böylesine zoraki bir ittifak içinde Türkiye'nin ve Türk milletinin beraberlik ve birliği konusunda bir anlayış birliği bulunamayacağını dile getirmişti.