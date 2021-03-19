İYİ Parti'den Gergerlioğlu tepkisi: Kabul etmiyoruz!

HDP (Halkların Demokratik Partisi) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, bunun sonucunda milletvekilliği de düşürülmüştü.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, HDP (Halkların Demokratik Partisi) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi.

Çıray, söz konusu kararın hukuk dışı olduğunu ileri sürdü. Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine karşı olduklarını ifade eden Çıray, bu kararı hiçbir şekilde kabul etmediklerini söylemişti.

Ne olmuştu?

Terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Genel Kurulu'nda okunan kararın ardından Gergerlioğlu, bu kararın tümüyle hukuk dışı olduğunu iddia etmişti. Gergerlioğlu, milletin vekili olduğunu belirterek, Genel Kurul'dan ayrılmayacağını ve hiçbir yere gitmeyeceğini söylemişti. Asla boyun eğmeyeceğini kaydeden Gergerlioğlu, 90 bin vatandaşın oyuyla TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) olduğunu ifade etmişti. Gergerlioğlu, AYM (Anayasa Mahkemesi) tarafından verilecek olan kararın beklenmesi gerektiğini belirterek, bir gün mutlaka geri döneceğini belirtmişti.

Gergerlioğlu'nun skandal paylaşımları

9 Ekim 2019 tarihinde PKK terör örgütü tarafından Hakkâri'de bir saldırı gerçekleştirilmişti. O sırada Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hekim olan Gergerlioğlu, şu paylaşımı yapmıştı:

Bunun üzerine söz konusu paylaşım, Koceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç kanıtı olarak gösterilmişti. Gergerlioğlu, söz konusu paylaşımda PKK terör örgütüne ait paçavrayı meşru hale getirmeye çalışmıştı. Valilik, Gergerlioğlu'nu kamu görevinden ihraç etmişti.

Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında PKK'lı teröristlerin fotoğraflarına yer veren Gergerlioğlu, hiçbir şekilde "terör örgütü" ifadesini kullanmamıştı. Gergerlioğlu, paylaşımlarından birinde Kolombiya'da 52 yıl boyunca devam eden iç savaş ile Türkiye'yi kıyaslamıştı. PKK'lı teröristlerin fotoğraflarına yer veren Gergerlioğlu, Türkiye'de daha fazla can kaybının gerçekleşebileceğine dair tehditte bulunmuştu.

Gergerlioğlu, PKK terör örgütünün "devletin adım atması durumunda bir ay içerisinde barışın geleceğine" dair açıklamasının yer aldığı bir haberi link vererek paylaşmıştı. Söz konusu haberin üstüne "bu çağrının değerlendirilmesi gerektiğine" dair not düşen Gergerlioğlu'na tepki gösterilmişti. Haberin başlığının PKK terör örgütünün görüş ve hedeflerine uygun şekilde yazıldığı belirlenmişti. PKK terör örgütünün ağzından yazılan haberde, bir kez bile "terör örgütü" ifadesi kullanılmamıştı.

Gergerlioğlu, 15 Eylül 2016 tarihinde terör örgütü elebaşı Öcalan'a övgüler dizen bir yazı yayımlamıştı. Bu yazının PKK'lı teröristler tarafından paylaşıldığı görülmüştü.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 14:12