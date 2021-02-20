İYİ Parti'den "Dilinize özen gösterin" diyen HDP'ye yanıt: Çok da önemli değil! 

PKK terör örgütü tarafından Gara bölgesinde 13 vatandaşın alçakça şehit edilmesi üzerine İYİ Parti ile HDP (Halkların Demokratik Partisi) arasında gerginlik meydana geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, hatırlanacağı üzere 6 sene önce PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak Gara bölgesinde alıkonulan 13 vatandaşın haince katledildiğini belirtmişti. Soylu, Gara'da yaşanan katliama rağmen hala PKK'lı teröristleri aklama çabasında olanların bulunduğunu belirterek, bunun hesabının mutlaka sorulacağını ve terörist Murat Karayılan'ın bin parçaya bölüneceğini ifade etmişti.

Dervişoğlu: 10 bin parçaya bölün!

Bunun üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, terörist Karayılan'ın 10 bin parçaya bölünmesini istemiş, bu konuda parti olarak gereken desteği vereceklerini ifade etmişti. Dervişoğlu, yalnızca Karayılan'ın değil, söz konusu teröriste destek verenlerin de bölünmesi gerektiğini söylemişti. PKK terör örgütünün Türk milletine düşman olduğuna dikkat çeken Dervişoğlu, PKK'lı teröristler ile dostluk ilişkisi kuranların kendileriyle düşman olduğunu ifade etmişti. Dervişoğlu, PKK terör örgütüne düşmanlığını ilan edemeyenlerin kendileriyle hiçbir şekilde dost olamayacağını dile getirmişti.

Buldan: Özenli dil kullanın

Bunun üzerine açıklamada bulunan HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eş Genel Başkanı Buldan, İYİ Parti'nin özenli bir dil kullanması gerektiğini söylemişti. Buldan, söz konusu dilin düzeltilmesi gerektiğini belirterek, İYİ Parti'den randevu talebinde bulunmayacaklarını söylemişti.

Tatlıoğlu: Önemli değil!

İYİ Parti'den Buldan'ın bu açıklamalarına hızlı bir şekilde yanıt geldi.

İYİ Parti Meclis Grup Başkanı Tatlıoğlu ise HDP (Halkların Demokratik Partisi) tarafından vasıflandırılmanın pek de önemli olmadığını belirterek, bunların kulak asılması gereken meseleler olmadığını dile getirdi.

Ne olmuştu?

Teröristlerin etkisizleştirilerek sınırlarda güvenliğin sağlanması ve PKK terör örgütü tarafından kaçırılan vatandaşlara ilişkin istihbaratın doğrulanması için 10 Şubat 2021 tarihinde önemli bir harekât başlatılmıştı. Gara'ya yönelik başlatılan harekâta Pençe Kartal-2 ismi verilmişti. Millî Savunma Bakanı Akar, söz konusu harekâtta 40'tan fazla uçağın yer aldığını ve 50'den fazla hedefin tespit edildiğini söylemişti. Akar, bu hedeflerden bazılarının güvenlik sebebiyle iptal edildiğini ve 48 hedefin başarılı bir biçimde ortadan kaldırıldığını ifade etmişti.

Harekâttaki ilk temas sırasında 3 askerin şehit olduğunu belirten Akar, daha sonraki temasta ise 13 vatandaşın başlarından vurularak şehit edildiğini kaydetmişti. Akar, PKK terör örgütünün ne kadar cani olduğunun bir kez daha görüldüğünü belirterek, şehitlerin kanlarının asla yerde bırakılmadığını söylemişti. Pençe Kartal-2 Harekâtı ile 53 teröristin etkisiz duruma getirildiğini duyuran Akar, bu harekâtla birlikte PKK'lı teröristlerin paniğe kapıldıklarını ve manevra kabiliyetlerinin de azaldığını ifade etmişti. Akar, PKK terör örgütünün artık güvende hissedemeyeceğine dikkat çekerek, kara desteği olmadan düzenlenen harekâtın iklim ve arazi bakımından zor şartlar altında gerçekleştirildiğini dile getirmişti.