İYİ Parti'den 7 vekil Muharrem İnce'nin partisine mi geçecek?

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) ile özellikle genel başkanlık seçimleri konusunda yaşadığı fikir ayrılıklarının ardından 4 Eylül 2020 tarihinde Memleket Hareketi'ni başlatan ve yeni siyasi parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, dün CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) ile yollarını ayırdığını ifade eden bir açıklamada bulunmuştu. İnce, CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa eden İzmir vekili Mehmet Ali Çelebi, Yalova vekili Özcan Özel ve Karabük vekili Hüseyin Avni Aksoy'un Memleket Hareketi'ne katıldığını söylemişti. Vekil transferlerinin devam edeceğine işaret eden İnce, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) İYİ Parti'nin ardından en çok vekile sahip olan grup haline geleceklerini dile getirmişti.

CHP'den 17 vekil, İYİ Parti'den 7 vekil

CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) 17 vekilin İnce tarafından kurulacak olan siyasi partiye geçeceği iddia edildi. Diğer bir iddia ise İYİ Parti'den 7 vekilin de bu partiye geçeceği oldu.

Akşener'den başdanışman atağı

Bunun üzerine Akşener, partisinin İkinci Olağan Kurultayı'nda meydana gelen "tercih edilmeyecekler listesi" gerginliğinin ardından ortamı yumuşatmak amacıyla söz konusu listede bulunan İzmir vekili Aytun Çıray ile görüşmüş ve söz konusu ismi başdanışman olarak atamıştı. Bu durum parti içerisinde tepkilere neden olmuştu. Çıray'ın başdanışman yapılmasının ardından partiden istifaların süreceği tahmin ediliyor.

İnce, dün yaptığı konuşmada, CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) ideolojik anlamda savrulmaların meydana geldiğini ifade etmişti. Parti üyeleriyle parti tabanı arasındaki uçurumun derinleştiğine dikkat çeken İnce, 42 sene boyunca tüm kademelerde çalıştığını ve Atatürkçü olduğunu dile getirmişti. Kurucu değerlere olan bağlılığının tam olduğunu belirten İnce, CHP'yi (Cumhuriyet Halk Partisi) yönetenler tarafından partinin evlatlarına iftiralar atıldığını söylemişti. İnce, CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) ne duruş ne de liyakat kaldığını ifade ederek, Atatürk'ün emanetinden eser kalmadığını, kalan tek şeyin tabela olduğunu kaydetmişti.

"Amerika'dan demokrasi dilendiler"

CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) Amerika'dan demokrasi dilendiğini ileri süren İnce, Atatürk diyemeyen ve Atatürk'ü "kefere" olarak ananları yönetici yapan partiyle yollarını ayırdığını dile getirmişti. İnce, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) grup başkanvekilliği seçimlerini kaldırmasına tepki göstermiş, FETÖ'cüleri koruyup kollayanlarla ve Türkiye'nin Azerbaycan'a yardım etmesine tepki gösterenlerle yollarını ayırdığını ifade etmişti.

"Cumhur İttifakı'nda işimiz yok"

50+12 hedefine sahip olduklarını aktaran İnce, muhalefeti asla bölmediğini söylemişti. İnce, böyle bir şeyin olması için Cumhur İttifakı'nda yer alması gerektiğini ancak söz konusu ittifakta işlerinin olmadığını dile getirmişti. Daha önce yaptığı açıklamada CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) genel başkanlık sultanlığının olduğunu ifade eden İnce, kendi partisinde genel başkanın üyeler tarafından seçileceğini belirtmiş, partisinin Hazine'den geçinmeyeceğini ve hesaplarının da şeffaf olacağını aktarmıştı.