İtalyan büyükelçi Attanasio öldürüldü!

İtalya'nın Kongo Büyükelçisi Attanasio'ya yönelik saldırı haberi şaşkınlığa uğrattı. Attanasio'nun bulunduğu konvoya yönelik bir saldırı gerçekleştirildi. Söz konusu saldırı nedeniyle Attanasio'nun hayatını kaybettiği ifade edildi. İtalyan polis memurlarından birinin de saldırı sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bakanlık tarafından teyit edildi

İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından hem saldırı hem de ölümler teyit edildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne bağlı Goma şehrinde Attanasio'nun aracına yönelik saldırı gerçekleştirildiği ve hastaneye kaldırılan büyükelçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İtalyan medyası, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'ne ait konvoyun hedef alındığını duyurdu. Söz konusu konvoyda, AB (Avrupa Birliği) delegasyonunun da yer aldığı ifade edildi. İtalyan medyası, söz konusu saldırının kaçırma teşebbüsü olabileceğini de ileri sürdü.

İtalyan bakan ülkeye dönüyor

İtalyan Dışişleri Bakanı Maio, yaşanan gelişmenin ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'e gerçekleştirdiği ziyareti yarıda kesti. İtalya'ya dönmeye yönelik karar alan Maio, ülkesinin hem Attanasio hem de polis memuru için ağladığını söyledi.

İtalya'nın Kardeşleri isimli muhalefet partisi, saldırıya ilişkin ayrıntıları açıklığa kavuşturmaları için hükümete çağrıda bulundu.

Reuters. 3 kişi öldürüldü!

Virunga Ulusal Parkı, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, konvoya sabah 10.15'te Goma şehrinin birkaç kilometre kuzeyinde bulunan Kanyamahoro kasabası yakınlarında saldırıldığını duyurdu. İtalya Dışişleri Bakanlığı, Attanasio ve onunla birlikte yolculuk eden polis memurunun öldürüldüğünü duyurdu ancak diplomatik kaynaklara göre 3 kişi öldürüldü. Öldürülen 3'üncü kişinin sürücü olduğu ileri sürüldü.

Saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiği henüz belli olmadı. Söz konusu saldırıyı şu ana kadar kimse üstlenmedi.

2019 senesinde büyükelçi olmuştu

Dışişleri Bakanlığına ait internet sitesine göre Attanasio, 2017 senesinden beri İtalya'nın Kinşasa'daki misyon başkanıydı. Attanasio, 2019 senesinde büyükelçi olmuştu.

Silahlı gruplar var

Kongo'nun Uganda ve Ruanda sınırları boyunca uzanan Virunga ile etrafında çok sayıda silahlı grup bulunuyor. Geçtiğimiz ay bir pusuda öldürülen 6 kişi dâhil olmak üzere Virunga Ulusal Parkı korucuları pek çok kez saldırıya maruz kaldı.