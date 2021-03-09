İtalya’da Risk Her Geçen Gün Artıyor! İtalya Covid-19 Nedeniyle 100 Bin Vatandaşını Kaybetti

Korona virüs salgını Çin’den başlayıp kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılmıştı. Merkez noktası Çin’in Wuhan kenti olan virüs küresel anlamda bir salgına dönüşmüştü. Kısa süre içerisinde ise virüsün merkezi olarak Avrupa’yı gördük. Avrupa’da ise virüsten etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyordu. İtalya salgına karşı oldukça zor zamanlar yaşadı ve ulusal anlamda ciddi tedbirler aldı. Fakat buna rağmen ülke genelinde ölüm sayılarını önüne geçilemedi. Ülkede geçtiğimiz bir yıl boyunca 100 binden fazla ölüm görüldü. Avrupa’da en çok Covid-19 bağlı ölüm görülen ikinci ülke oldu. İlk ülke ise Avrupa Birliğinden kısa süre önce ayrılan İngiltere.

İtalya, dünyanın ilk ulusal tecridini uyguladıktan sonra yılda 100.000 koronavirüs ölümünü geride bıraktı. Son rakamlar, ülkenin İngiltere'den sonra Avrupa'da ikinci en yüksek koronavirüs ölümüne sahip olduğunu gösteriyor.

İtalya, dünyada salgın nedeniyle ulusal bir tecrit uygulayan ilk ülke olmuştu fakat tüm bu alınan önlemlere karşın yılda 100.000 koronavirüs ölümü yaşandı. İtalyan sağlık bakanlığı pazartesi günü son 24 saatte 318 kişinin öldüğünü ve toplam sayının 100 bin 103'e çıktığını söyledi.

Yoğun bakım ünitelerindeki kişi sayısı bir gün öncesine göre 2.700 vaka ile %95'e yükseldi. Ülkede sadece pazartesi günü de yaklaşık 14.000 yeni pozitif vaka kaydedildi. İtalya'nın toplam virüs vakaları geçen hafta üç milyonu aştı. Bu artışın temelinde ise ilk olarak 2020'nin sonlarına doğru İngiltere'de tespit edilen virüsün oldukça bulaşıcı varyantı.

İLK ÖLÜM ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇTİ

İlk İtalya’da görülen koronavirüs nedenli ölümünün üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçti. İlk ölüm 21 Şubat 2020'de gerçekleşmişti. Hayatını kaybeden hasta ise 78 yaşındaki emekli çatı ustası Antonio Trevisan olmuştu.

MORGLAR DOLU ORDU GÖREVDE

Özellikle de İtalya’nın kuzey bölgelerinde durum daha da vahim. Bazı bölgelerde morglar tamamen dolu ve cenaze araçları ölümlere yetişemiyor. Ordu görev başına çağrıldı ve konvoylarla hayatını kaybeden hastaları taşıyorlar.

Rahipler, Bergamo yakınlarındaki Seriate gibi küçük kasabalarda, mezarlıklar da tüm ölüleri alacak yer olmadığı için yerel bir kilisede tabutları biriktirmeye başladılar. Tabutlar askeri araçlarla götürülmeden önce de rahipler tarafından kısa bir tören yapılmakta.

Fakat tüm bu vahim duruma karşın İtalya’nın kuzey bölgelerindeki vaka artışı durdurulamıyor.

İLK TECRİT UYGULAYAN ÜLKE

Vaka sayıları hala henüz tam anlamıyla kontrol edilememiş olsa da İtalya dünyada ilk ülke çapında tecrit uygulayan devlet olmuştu. Ülke ilk kez 10 Mart 2020’de kitlenmişti. Daha önce turistlerin yoğun olduğu Roma, Milano ve Venedik gibi şehirler tamamen boş kalmış ve korku filmlerini aratmayacak sahneler görülmüştü.

Bugün erken saatlerde, Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey isimleri, İtalya'nın tecrit altına girmesinin ertesi günü, 11 Mart 2020'ye kadar koronavirüs salgınını bir pandemi olarak etiketlememe kararını savundu.

ÜLKEDE AŞI KAMPANYASI BAŞLIYOR

Dünya sağlık Örgütü İtalya’da virüsün yeni mutasyonları nedeniyle yükselen vaka sayılarından oldukça endişe ettiklerini duyurmuştu. İtalyan hükümeti de yeni önlemler almaya hazırlanıyor. Bunun yanı sıra Başbakan Mario Draghi pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin salgın krizinden bir an önce kurtulmasına yardımcı olmak için önümüzdeki günlerde aşı kampanyasını hızlandıracağını söyledi.