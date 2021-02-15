İtalya’da Koronavirüs Vaka Sayısında Rekor Artış! 2 Milyon 721 Bin 879 Vaka!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 11 bin 68 yeni vaka tespit edilmesi üzere yeni toplam vaka sayısı 2 milyon 721 bin 879’a yükselmiş oldu.

İtalya da yeni Covid-19 pandemisinde vaka sayısı ve can kayıpları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilerle birlikte, son 24 saatte 205 bin 642 kişiye koronavirüs testi yapıldığı öğrenildi. Bu testlerin sonucunda 11 bin 68 pozitif yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 2 milyon 721 bin 879’a ulaştığı kamuoyuna duyuruldu.

HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ SAYISI 93 BİN 577 OLDU

İtalya Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 221 kişinin daha koronavirüs salgını sebebiyle yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 93 bin 577 olduğunu üzülerek belirtti.

İtalya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 9 bin 469 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 402 bin 783’e yükseldiğini belirtti. İtalya'da yoğun bakımda olan koronavirüs hasta sayısının ise 23 kişi artarak, 2 bin 85'e yükseldiği kaydedildi.

İtalya’da yaygın aşılama kampanyası 27 Aralık 2020 tarihinde başladı ve o zamandan beri 2 milyon 978 bin 284 kişi aşılandı. İkinci dozu alan kişi sayısının da 1 milyon 281 bin 49 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Speranza’nın danışmanı olan Prof. Walter Ricciardi, koronavirüs salgınıyla mücadelede strateji değişikliğine gidip İtalya’da bütünüyle kapanmaya gidilmesine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Koronavirüsün İngiltere’deki türünden daha bulaşıcı ve öldürücü olan türünün İsviçre’nin kayak pistlerine kadar ulaştığını ve vaka sayılarının arttığının altını çizdi. Bu nedenle kayak pistlerinin açılışı 5 Mart’a ertelendi.