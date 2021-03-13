İtalya'nın yarısı yeniden karantinaya alınacak!

Koronavirüsün en fazla etkilediği Avrupa ülkelerinden biri olan İtalya'da son dönemde vaka sayıları yeniden artış gösterdi. Söz konusu ülkede bu nedenle önlemler artırıldı.

Vaka artışı üzerine hükümet tarafından tedbirler artırılırken, 15 Mart 2021 tarihi itibarıyla İtalya'nın 10 bölgesinde "kırmızı bölge", 9 bölgesinde ise "turuncu bölge" uygulaması hayata geçirilecek. "Kırmızı bölge"lerde mecburi olmadığı sürece dışarı çıkmaya yasak getirilecek. Tüm okullarda uzaktan eğitim sistemine geçilecek. Restoranlar ise vatandaşlara sadece paket servis hizmeti sunabilecek. Söz konusu bölgeler arasında Lazio ve Lombardiya bölgeleri var.

Yalnızca bir tane beyaz bölge var

İtalya'da "sarı bölge"nin kalmayacağı, yalnızca Sardunya Adası'nda "beyaz bölge" önlemlerinin hayata geçirileceği ifade edildi. "Sarı bölge"lerde okullar, müzeler ve restoranlar faaliyet gösterebiliyordu.

İtalya'da önlemler 6 Nisan 2021 tarihine kadar uygulanacak. İtalya genelinde saat 22.00 ile saat 05.00 arasında geçerli olan sokağa çıkma yasağı sürecek. 2-5 Nisan 2021'deki Paskalya Bayramı'nda ise "beyaz bölge"ler haricinde ülke genelinde "kırmızı bölge" tedbirleri uygulanacak.

Vaka sayısı arttı

İtalya'da vaka artışına ilişkin açıklama Sağlık Yüksek Kurulu'ndan geldi. Söz konusu açıklamada, İtalya genelinde 1.06 olan Rt değerinin (bulaşma endeksi) son bir haftada 1.16'ya çıktığı bildirildi.

Her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısının 225.64'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yoğun bakım servislerinde yüzde 26 olan doluluk oranının son bir haftada yüzde 31'e çıktığı ifade edildi.

"Yeni bir dalga"

Fiumicino Havalimanı'nda bulunan aşı merkezine giden İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkede koronavirüsün yeni bir dalgasının gerçekleştiğini ifade etmişti. Draghi, vaka sayılarının bir önceki haftaya kıyasla yüzde 15 oranında artış gösterdiğini bildirmişti. İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, koronavirüsün İngiltere mutasyonunun ülke genelinde yaygın duruma geldiğini duyurmuştu.

İtalya koronavirüs tablosu

İtalya'da şu ana kadar 3 milyon 175 bin 807 vaka tespit edilirken, 2 milyon 564 bin 926 kişi iyileşti. Söz konusu ülkede şu ana kadar koronavirüs kaynaklı 101 bin 564 can kaybı gerçekleşti. Aktif vaka sayısı ise 509 bin 317 olarak açıklandı. İtalya, vaka sayısının en fazla olduğu 8'inci ülke.

İtalya'da 10 Mart 2020 tarihinde sıkı tedbirler hayata geçirilmiş, Mayıs ayı itibarıyla söz konusu tedbirler yumuşatılmaya başlanmış ve risk durumuna göre bölgesel bazda tedbirler uygulanmaya başlanmıştı.

İtalya'da aşılama tablosu

İtalya'da aşılama programı 27 Aralık 2020 tarihinde başlatıldı. Söz konusu ülkede şimdiye dek 6.2 milyon kişiye koronavirüs aşısı uygulandı. Bunlarda 1.8 milyonuna koronavirüs aşısının ikinci dozu da uygulandı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 09:44