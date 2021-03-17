"İt mi, basit mi?" davasında karar çıktı!

23 Haziran 2019 tarihinde düzenlenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden önce Karadeniz'e giden Ekrem İmamoğlu'nun Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonundan geçmesine müsaade edilmemişti. Bunun üzerine İmamoğlu'nun, o dönemki Ordu Valisi Seddar Yavuz için "it" ifadesini kullandığı görülmüştü.

"Basit dedim"

Genel tepkiler üzerine açıklamada bulunan İmamoğlu, yalnızca "basit" dediğini ileri sürmüş, bunun üzerine konu yargıya götürülmüştü.

Hakaret davası açılmıştı

Olaya ilişkin kamera kayıtları incelenmiş ve İmamoğlu'na ilişkin hakaret davasının açıldığı öğrenilmişti.

Karar belli oldu

"İt" dediği gerekçesiyle İmamoğlu hakkında açılan davanın dosyası 6 defa hâkimin önüne getirildi. Savcılık, bir önceki duruşmada, esas hakkında mütalaasını duyurdu. İmamoğlu'nun 6 aydan 2 seneye kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. 17 Mart Çarşamba günü görülen 7'nci duruşmada karar belli oldu.

354 gün boyunca İmamoğlu'nun 20'şer lira, yani toplam 7 bin 80 lira ödemesine yönelik karar alındı.

Seçimler iptal edilmişti

Türkiye'de 3 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, 4 milyon 169 bin 765 oy almıştı. Rakibi olan Binali Yıldırım ise 4 milyon 156 bin 36 oy ile İmamoğlu'nun gerisinde kalmıştı. Böylece YSK (Yüksel Seçim Kurulu) İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan İmamoğlu göreve başlamıştı. Söz konusu seçimlerde görevli olan sandık kurulu başkanı ile sandık kurulu mensuplarının kamu görevlisi olmadıklarının tespit edilmesi üzerine YSK (Yüksel Seçim Kurulu) tarafından seçimler iptal edilmiş ve yenilenmesine yönelik karar alınmıştı. Yeni seçimlerin ise 23 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

VIP salonundan geçememişti

İmamoğlu, söz konusu seçimlerden önce yürüttüğü çalışmalar dâhilinde Karadeniz'e gitmişti. Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonundan geçmesine müsaade edilmeyen İmamoğlu, "Vali Yavuz'un itlik yaptığına" yönelik hakarette bulunarak, bunun aynı şekilde kendisine iletilmesini istemişti. Eleştiriler üzerine açıklamada bulunan İmamoğlu, "basitlik" kelimesini kullandığını iddia ederek, güvenlik güçlerinin ne anladığının kendisini hiçbir şekilde ilgilendirmediğini söylemişti.

İmamoğlu'nun baş koruması olan Mustafa Akın, söz konusu dönemde İmamoğlu'nun miting programının yoğun olduğunu belirterek, bu nedenle sesinin kısıldığını ve "valinin basitlik yaptığını" söylediği aktarmıştı. Akın, ses kısıklığı nedeniyle çevrede bulunan insanların bunu yanlış anlamış olabileceğini ileri sürmüştü.

Seçimleri kazanmıştı

İmamoğlu, 23 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen seçimleri 4 milyon 742 bin 82 oy ile kazanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 13:34