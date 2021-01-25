İsyana teşvikle suçlanan Trump yargılanacak! 5 bin Muhafız görev alacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 20 Ocak Çarşamba günü yeni başkan Biden'ın gerçekleştirdiği yemin töreni için yoğun güvenlik tedbirleri alınmış, 26 bine yakın Ulusal Muhafız Washington'ın farklı noktalarına yerleştirilmişti. Her türlü saldırıya karşı hazırlıklı hale getirilen ve yemin töreninde güvenliği başarıyla sağlayan Ulusal Muhafızlar başkentten ayrılmaya başladı.

Protesto gösterileri düzenlenebilir

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Trump'a yönelik azil soruşturması sebebiyle protesto gösterilerinin gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Söz konusu soruşturma, 8 Şubat haftası başlayacak. Muhtemel protesto gösterileri sebebiyle Washington'da güvenliği yine Ulusal Muhafızlar sağlayacak. Bu kez başkentte 5 bin Ulusal Muhafız konuşlandırılacak.

Ne olmuştu?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokratlar, 6 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen ve 5 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Kongre baskınından Trump'ı sorumlu tutmuşlardı. Bunun üzerine Demokratlar tarafından Trump'a karşı harekete geçilmiş, Temsilciler Meclisi'nde konuya ilişkin bir tasarı görüşülmüştü. Bu tasarıda Kongre baskını nedeniyle Trump'ın isyana teşvik ile suçlandığı bir azil maddesi yer almıştı.

Trump'ın görevinin sonlandırılmasını isteyen tasarı için Genel Kurul'da oylama yapılmış, Trump'a yönelik azil maddesi onaylanmıştı. Oylama kapsamında Trump'ın azledilmesi için 232 kişi tarafından "Evet" oyu verilmiş, 197 kişi tarafından ise "Hayır" oyu verilmişti. Cumhuriyetçi olan 10 vekilin Trump'ın azli için "Evet" oyu vermesi dikkat çekmişti. Böylece Trump, ülke tarihinde görevinin sonlandırılması için iki defa suçlanan ilk başkan olarak kayıtlara geçmişti.

Asıl kararı Senato verecek

İsyana teşvik ile suçlanan Trump'ın 6 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen Kongre baskınından sorumlu olup olmadığına Senato karar verecek. Senato'nun Trump'ın azline ilişkin yargılamayı 8 Şubat haftası gerçekleştireceği ifade edildi. Biden yönetiminde yargılanacak olan Trump'ın Kongre baskını kapsamında "isyana teşvik" suçunu işlediğine yönelik karar alınabilmesi için 100 senatörün minimum 67'sinin "Evet" şeklinde oy vermesi şart. Senato'da yer alan Cumhuriyetçilerin önemli bir kısmının "Hayır" oyunu vermesi bekleniyor.

Trump destekçileri Kongre binasını basmıştı

Trump, 6 Ocak Çarşamba günü düzenlediği miting sırasında başkanlık seçimlerinde hile yapıldığına dair iddialarını tekrarlamış, destekçilerine "Kongre binasına doğru yürüyeceğinizi biliyorum. Barışçıl şekilde sesinizi duyurun." demiş, olaylar çığırından çıkmıştı. Kongre binasına yürüyen Trump destekçileri galeyana gelmiş, camları ve kapıları indirmiş, güvenlik güçleri ile yaşanan arbede nedeniyle toplam 5 kişi hayatını kaybetmişti. Temsilciler Başkanı Pelosi, Kongre baskınından sorumlu tuttuğu Trump'ın görevinin sonlandırılması için Anayasa'nın 25'inci ilave maddesinin işletilmesini talep etmiş, bunun için Başkan Yardımcısı Pence'e çağrıda bulunmuştu. Pence, söz konusu maddenin yalnızca "başkanın sağlık problemleri nedeniyle görevini yerine getirememesi" halinde uygulanması gerektiğini söylemiş, "Siyasi oyunlarınıza müsaade etmem." demişti.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 08:28