İsyana teşvikle suçlanan Trump ifade vermeyi reddetti! Şimdi ne olacak?

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarihinde Kongre tarafından hakkında iki defa azli istenen ilk başkan "Trump" olarak kayıtlara geçti. Temsilciler Meclisi, Trump'ı “başkanlık seçimlerinde hile yapıldığına dair sahte iddialar ortaya atmak” ve “6 Ocak 2021 tarihinde destekçilerini Kongre'yi basmaları için teşvik etmek”le suçluyor. Cumhuriyetçilerden bazıları, Temsilciler Meclisi tarafından Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılmasına destek veriyor. İsyana teşvikle suçlanan Trump'ın yargılanması 9 Şubat Salı günü Senato'da başlayacak. Söz konusu azil sürecinin neticesinde Trump'ın suçlu olduğuna yönelik karar alınabilmesi için Senato'nun 3'te 2'si tarafından bu yönde oy verilmesi şart. Suçlu olduğuna karar verilmesi durumunda Trump, bundan sonra kamu görevinde yer alamayabilir.

Trump'a hangi suçlamalar yöneltiliyor?

- Demokratlar, Trump'ın 6 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen Kongre baskınından bizzat sorumlu olduğunu ve kendisine ceza verilmesinin şart olduğunu dile getiriyorlar.

- Demokratlar, Trump tarafından başkanlık seçimlerinin birçok kez reddedilmesini "isyana teşvik" olarak nitelendiriyorlar.

- Trump tarafından başkanlık seçimlerine hile karıştığına dair yapılan açıklamaların, Kongre baskınının fitilini ateşlediği ifade ediliyor.

"Trump'ın 6 Ocak 2021 tarihinde Washington'da gerçekleştirdiği mitingde yaptığı açıklamaların ardından destekçilerinin şiddet eylemine yöneldiğine" ilişkin Demokratlar tarafından ortaya konan tez, hem Trump'ın sarf ettiği sözler hem de baskın esnasında çekilmiş olan fotoğraf ve görüntülerle ispatlanacak.

"İddiaları sonuçsuz kalınca destekçilerini saldırmaya teşvik etti"

Demokratlar, başkanlık seçimlerine hile karıştığına dair iddialarını kanıtlayamayan Trump'ın bu nedenle destekçilerini Kongre binasına saldırmaya teşvik ettiğini dile getiriyorlar. Trump'ın görevi boyunca yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğini ifade eden Demokratlar, söz konusu ismin bir daha kamu görevinde bulunmamasını talep ediyorlar.

"Vatandaş olduğu için azledilemez"

Demokratların iddiaları üzerine Trump'ın avukatları ise eski ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı'nın şu anda görev yürütmediğini ve sade vatandaş olarak azledilemeyeceğini ifade edecekler. Söz konusu avukatlar, Senato'da Trump'ın yargılanmasının anayasayı ihlal anlamına geldiğini belirterek, davanın kabul edilmemesini talep edecekler.

Öte yandan avukatlar, Trump'ın sarf ettiği sözlerin, destekçilerini Kongre binasına saldırmaları için teşvik etmediğini savunacaklar. Trump da hatırlanacağı üzere destekçilerine tahrik edici açıklamalarda bulunduğunu kabul etmemiş ve söylemlerinin oldukça uygun olduğunu ifade etmişti.

Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edebilir

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) görev süresi sona eren bir başkanın azledilmesine ilişkin bir örnek mevcut değil. Azil sürecine ilişkin anayasada da net bir ibare bulunmuyor. Başkan Nixon'a ilişkin azil süreci, görevi bıraktığı 1974 senesinde bitmişti. Bu nedenle Trump'ın, anayasanın ihlâl edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edebileceği ifade ediliyor. Söz konusu ülkede görevi sona eren hükümet yetkilileri hakkında azil süreci başlatılmıştı ancak bunun başkanlar için bir örneği yok.

Trump ifade vermeyi kabul etmedi

Trump'a ifade vermesi için bir mektup gönderildiği öğrenildi. Fakat Trump'ın avukatları bu mektubu "şov" olarak değerlendirdi. Öte yandan, Trump'ın ifade vermeyi kabul etmediği bildirildi. Trump'ın kendi isteğiyle hiçbir şekilde ifade vermeyeceği kaydedildi. Demokratlar Trump'ı zorla ifadeye getirebilir ancak böyle bir şey yapacakları düşünülmüyor. Demokratlar, Trump'ın hiçbir açıklama yapmayıp sesini çıkarmadığını belirterek, bu durumun suçlu olduğuna işaret ettiğini söylüyorlar.

Trump'ın azledilme ihtimali var mı?

Senato'da Cumhuriyetçiler ile Demokratların 50'şer sandalyeye sahip olduğu ve Trump'ın azledilebilmesi için 3'te 2 çoğunluğun gerekli olduğu düşünülürse Cumhuriyetçilerden Trump'ın azli için 17 oy gerekiyor. Bu nedenle Trump'ın azledilmesi pek de mümkün değil. Trump'ın bir daha kamu görevinde bulunamaması için bir oylama daha gerçekleştirilecek. Bunun için 50 Demokrat senatörün yanı sıra Başkan Yardımcısı Harris'in oyları yeterli olacak. Böyle bir durumda Trump, 2024 senesinde gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerine aday olarak katılamayabilir.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021, 14:52