İstilacı balon balığını paraya çevirdiler: Cüzdan, çanta ve ayakkabı!

Özellikle Akdeniz'de sayısının bir hayli arttığı görülen istilacı ve zehirli balon balığı hakkında kuyruk toplama kampanyası başlatılmıştı. Kızıldeniz'den geldiği anlaşılan ve teknelere zarar vererek oltaları parçalayan balon balığını avlayan balıkçılara Antalya'da kuyruk başına 5 Tl verilmeye başlanmıştı. Benekliderisiyle tanınan balığın kuyruğunu inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, getirilen uyrukların gerçekten de balon balığına ait olması durumunda tutanak tutarak balıkçılara ödeme yapıyordu.

Bitkisel yöntemlerle tabaklama yapıldı

İstilacı Balon balığından daha çok faydalanmaya çalışan ve Antalya'da yaşayan iki girişimci, Alanya Balon Balığı Araştırma ve Geliştirme Projesi (ABAP) adında bir projeye başladı. Balon balığını deri sektöründe kullanmaya çalışan Taner Okan Acar ve Mehmet Özata, ayakkabı ve çanta sektöründe kendilerine avantaj sağlayacak bu yola başkoyduklarını belirtti. Yetkili mercîlerden izin alan girişimciler, balıkların derisini bitkisel yöntemler kullanarak tabaklıyor. İstilacı balon balığının denizdeki diğer türlere ve teknelere zarar verdiğini hatırlatan girişimciler, zararlı balon balıklarını ekonomiye pozitif bir değer olarak kazandıracaklarını ifade etti.

"Balığın elastik derisi oldukça ilgi çekiyor"

Girişimciler, Balon balığının derisinde ürettikleri kemer, çanta ve ayakkabılarla ilgili "Tasarım Tescil Belgesi" başvuru yaptıklarını vurguladı. Balığın derisinin son derece elastik olduğunu fark ettiklerini belirten Taner Okan Acar, başlayacakları projeyle ilgili haftalar boyunca araştırma yaptıklarını aktardı.

Mehmet Özata ile birlikte kolları sıvadıklarını ve işe giriştiklerini kaydeden Özata, kullandıkları bitkisel tabaklama sayesinde balığın derisinin kullanılabilir hale geldiğini ifade etti. Balığın serisinin gayet sağlam olduğunu kaydeden Mehmet Özata ise balon balığının desenlerinin de ürünlerde dikkat çektiğini belirtti. Zararlı balon balığını ekonomiye kazandırdıklarını vurgulayan Özata, bu alanda yeni bir iş kapısı açacaklarını ifade etti.