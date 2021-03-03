İşte yüz yüze eğitime ilişkin tüm ayrıntılar...

Türkiye'de kademeli normalleşme süreci kapsamında yüz yüze eğitime yeniden adım atıldı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarafından hazırlanan bir yazıda, ilkokul öğrencileri ve ortaokul öğrencilerine yönelik yüz yüze eğitime ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Koronavirüsün seyrinin şehir bazında farklılık göstermesi üzerine 1 Mart Pazartesi günü kabine toplantısı gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıda, yüz yüze eğitime geçecek okul ve sınıf düzeylerine dair çeşitli kararlar alındı. Bu kararlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Sağlık Bakanlığı tarafından risk durumuna göre 4 ayrı kategoriye ayrılan şehirlere ilişkin kararlar tek tek sıralandı.

İlkokul öğrencileri için hangi kararlar alındı?

Türkiye genelinde tüm ilkokul öğrencileri için haftanın 2 günü yüz yüze eğitim ve haftanın 3 günü ise uzaktan eğitim kararı alındı. Ülke genelinde bulunan ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri Hayat Bilgisi, Matematik ve Türkçe derslerini yüz yüze alacak. 2'nci sınıf öğrencileri Yabancı Dil, Hayat Bilgisi, Matematik ve Türkçe derslerini yüz yüze alacak. 3'üncü sınıf öğrencileri Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Hayat Bilgisi, Matematik ve Türkçe derslerini yüz yüze alacak. 4'üncü sınıf öğrencileri ise Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Yabancı Dil, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Matematik ve Türkçe derslerini yüz yüze alacak.

Ortaokul öğrencileri için hangi kararlar alındı?

Düşük riskli şehirler ile orta riskli şehirlerde yer alan ortaokullarda 5'inci sınıf öğrencileri, 6'ncı sınıf öğrencileri ve 7'nci sınıf öğrencileri için haftanın 2 günü yüz yüze eğitim ve haftanın 3 günü ise uzaktan eğitim kararı alındı. Söz konusu öğrenciler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Matematik ve Türkçe derslerini yüz yüze alacak. Yüksek riskli şehirler ile çok yüksek riskli şehirlerde söz konusu öğrenciler yalnızca uzaktan eğitim alacak.

Düşük riskli şehirler ile orta riskli şehirlerde yer alan imam hatip ortaokullarında 5'inci sınıf öğrencileri, 6'ncı sınıf öğrencileri ve 7'nci sınıf öğrencileri için haftanın 2 günü yüz yüze eğitim ve haftanın 3 günü ise uzaktan eğitim kararı verildi. Söz konusu öğrenciler Arapça, Kur'an-ı Kerim, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Türkçe ve Matematik derslerini yüz yüze alacak. Yüksek riskli şehirler ile çok yüksek riskli şehirlerde söz konusu öğrenciler yalnızca uzaktan eğitim alacak.

8'inci sınıf öğrencileri için hangi kararlar alındı?

Türkiye'de ortaokullarda 8'inci sınıf öğrencilerinin sayıca fazla olmaları durumunda ve öğrencilerin iki farklı gruba ayrılmalarını gerektiren hallerde bir haftada 12 ders saati yüz yüze gerçekleştirilecek. Diğer türlü ise bir hafta içerisinde 22 ders saati öğrencilere yüz yüze eğitim verilecek. 12 ders saatinin yüz yüze gerçekleştirilmesi halinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Fen Bilimleri, Matematik ve Türkçe dersleri verilecek. 22 ders saatinin yüz yüze gerçekleştirilmesi halinde ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Fen Bilimleri, Matematik ve Türkçe dersleri verilecek.

Türkiye'de imam hatip ortaokullarında 8'inci sınıf öğrencilerinin yine sayıca fazla olmaları durumunda ve öğrencilerin iki farklı gruba ayrılmalarını gerektiren hallerde bir hafta 14 ders saati yüz yüze gerçekleştirilecek. Diğer türlü ise bir hafta içerisinde 24 ders saati öğrencilere yüz yüze eğitim verilecek. 14 ders saatinin yüz yüze gerçekleştirilmesi halinde Kur'an-ı Kerim, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Fen Bilimleri, Matematik ve Türkçe dersleri verilecek. 24 ders saatinin yüz yüze gerçekleştirilmesi halinde ise söz konusu derslerin hepsi yüz yüze verilecek.

Bir ders saati ne kadar olacak?

İlkokul öğrencileri, ortaokul öğrencileri ve imam hatip ortaokul öğrencileri için bir ders saati 30 dakika olarak belirlendi. Teneffüsler ise 10 dakika olacak şekilde ayarlama yapıldı. Okul öncesi öğrencileri için bir etkinlik saati de 30 dakika olarak belirlendi.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 10:28