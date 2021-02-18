İşte vaka artışının en fazla görüldüğü 5 ilimiz!

Türkiye'de son bir haftada 100 bin kişide vaka artışının en yüksek ve en düşük olduğu şehirler belli oldu. Konuya ilişkin paylaşım Sağlık Bakanı Koca tarafından yapıldı.

Vaka artışının en yüksek olduğu illerimiz

Söz konusu paylaşıma göre en yüksek vaka artışının görüldüğü ilimiz yüzde 68,39 ile Bilecik oldu. En yüksek vaka artışının görüldüğü ikinci ilimiz yüzde 52,18 ile Erzincan oldu. En yüksek vaka artışının görüldüğü üçüncü ilimiz yüzde 47,27 ile Kilis oldu. En yüksek vaka artışının görüldüğü dördüncü ilimiz yüzde 31,18 ile Uşak oldu. En yüksek vaka artışının görüldüğü beşinci ilimiz ise yüzde 30,57 ile Çanakkale oldu.

Vaka artışının en düşük olduğu illerimiz

En yüksek vaka artışının görüldüğü ilimiz yüzde 49,53 ile Bitlis oldu. En düşük vaka artışının görüldüğü ikinci ilimiz yüzde 38,20 ile Mardin oldu. En düşük vaka artışının görüldüğü üçüncü ilimiz yüzde 36,79 ile Kastamonu oldu. En düşük vaka artışının görüldüğü dördüncü ilimiz yüzde 36,73 ile Yalova oldu. En düşük vaka artışının görüldüğü beşinci ilimiz yüzde 26,66 ile Bingöl oldu.

Yerinde karar süreci başladı

Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye'de vaka sayıları doğrultusunda "yerinde karar" sürecine geçildiğini duyurmuştu. Koronavirüse karşı en güçlü silahların doğru bilgi ve aşı olduğuna dikkat çeken Koca, hem doğru bilginin hem de aşının vatandaşlara ulaştırılması için çaba harcanacağını ifade etmişti. Koca, nüfusa oranlı olacak şekilde bir haftalık vaka sayılarının şehirlere göre dağılımının yer aldığı bir harita paylaşıldığını hatırlatarak, söz konusu haritaların bundan sonra devamlı paylaşılacağını dile getirmişti. Türkiye'de son günlerde günlük vaka sayılarının 7-8 bin bandında seyrettiğini ifade eden Koca, her gün neredeyse koronavirüs kaynaklı yaklaşık 100 can kaybının gerçekleştiğini söylemişti.

Koca, normalleşmek için öncelikle vaka sayılarının azaltılması gerektiğine dikkat çekerek, mutasyonlu koronavirüse karşı çalıştıklarını ifade etmişti. Mutasyonlu koronavirüsün çok hızlı bulaştığını kaydeden Koca, bu nedenle önlemlere riayet edilmesi gerektiğini aktarmıştı.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı tarafından ortaya konan kriterler doğrultusunda şehirlerin dört gruba ayrılacağını duyurmuştu. Mart ayında aşamalı olarak normal hayata geçileceğini ifade eden Erdoğan, uzaktan eğitim gören öğrencilere ilişkin kararın da şehirlerdeki vaka sayıları göz önünde bulundurularak alınacağını ifade etmişti. Erdoğan, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının şehirlerdeki vaka sayılarına ve aşılama durumuna göre kademe kademe kaldırılacağını belirterek, burada vaka sayısının azalmasının büyük önem taşıdığını söylemişti. İnsanların önlemlere dikkat etmeleri durumunda normalleşme takviminde ilerleme kaydedileceğini aktaran Erdoğan, restoran, kafe ve lokanta gibi işletmelere yönelik kararların ilerleyen süreçte duyurulacağını dile getirmişti.