İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede bir yılı!

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 11 Mart 2020 tarihinde tespit edildi. Söz konusu tarihten beri Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sürüyor. Türkiye'de koronavirüse karşı ilk kısıtlamalar Mart ayında getirildi. Eğitime 12 Mart 2020 tarihi itibarıyla ara verildi. Şehirlerarası seyahat yasağı getirilirken, camilere girişler durduruldu. Sokağa çıkma yasağı uygulanarak vatandaşlara sık sık evde kalmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

Kaç kişi koronavirüsle enfekte oldu?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre, Türkiye'de bir senede 2 milyon 821 bin 943 kişi koronavirüsle enfekte oldu. Türkiye'de bir sene koronavirüs kaynaklı 29 bin 227 can kaybı gerçekleşti. Türkiye'de ortalama olarak bir günde 94 bin 652 kişiye koronavirüs testi uygulanırken, bir senede uygulanan toplam test sayısı 34 milyon 548 bin 238'e yükseldi.

Yeni hastaneler yapıldı

Türkiye'de koronavirüsle mücadele dâhilinde Sancaktepe ile Atatürk Havalimanı'na 1.100 yatak kapasitesine sahip iki yeni hastane kuruldu. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1 Nisan 2020 tarihinde yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı verildi. Sancaktepe'de inşa edilen pandemi hastanesine 2 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı verildi. Atatürk Havalimanı'nda kurulan pandemi hastanesine ise 3 Mayıs 2020 tarihinde yaşamını yitiren Prof. Dr. Murat Dilmener'in adı verildi.

Uzaktan eğitim sürecine geçildi

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinden itibaren bütün okullar kapatıldı. Uzaktan eğitim sürecine geçildi. Bir sene boyunca öğrenciler uzaktan eğitim aldı. Öğrenciler, MEB'in (Millî Eğitim Bakanlığı) hazırladığı EBA TV aracılığıyla eğitimlerini sürdürdü. Okullar kısmen tekrar açılırken, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin 2 Temmuz 2021 tarihine kadar sürmesi kararlaştırıldı.

Hangi aşılar uygulanıyor?

Dünya genelinde koronavirüsün önüne geçilebilmesi için koronavirüs aşıları üretildi. İngiltere'de AstraZeneca-Oxford aşısı, ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) Johnson&Johnson aşısı ve Moderna aşısı, Çin'de CoronaVac aşısı, Almanya'da Pfizer-BioNTech aşısı üretildi. Çin'de üretilen CoronaVac aşısı Türkiye'ye 31 Mart 2020 tarihinde getirildi. Türkiye'ye 3 aylık süreçte 10,2 milyon doz koronavirüs aşısı teslim edildi. 2,5 milyon insana yönelik aşılama süreci bitirildi. Dünya genelinde 320 milyon doz koronavirüs aşısı sağlanırken, 70,5 milyon insana aşı uygulandı.

Kontrollü normalleşme süreci başlatıldı

Türkiye'de 4 Mart 2021 tarihi itibarıyla kontrollü normalleşme süreci başlatıldı. Türkiye genelinde 260 bin personelle Dinamik Denetim Süreci'ne adım atıldı. Vaka sayıları, hastanelere yatış oranları ve hastaneye yatak doluluk oranları gibi verilere bakılarak şehirler; düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olmak üzere 4 farklı kategoriye ayrıldı. Çok yüksek riskli şehirler haricinde kafe, restoran, tatlıcı, çay bahçesi, lokanta ve kıraathane gibi işletmeler sabah saat 07.00 ile akşam saat 19.00 arasında faaliyet göstermeye başladı. Düşük riskli ve orta riskli şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Yüksek riskli şehirler ve çok yüksek riskli şehirlerde ise hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının Pazar günleri sürmesi kararlaştırıldı.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 09:27