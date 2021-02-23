İşte kademeli normalleşmede bakılacak 5 kriter!

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede yeni bir sürece adım atılacak. Mart ayından itibaren şehir bazında kademeli normalleşme başlatılacak. Sağlık Bakanı Koca, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren şehir bazında kademeli normalleşmeye geçileceğini bildirdi. Koca, şehirlerin 4 farklı kategoriye bölüneceğini duyurdu. İşte o kategoriler:

- Düşük riskli şehirler: Vaka sayısı 100 binde 10'un altında olan şehirler.

- Orta riskli şehirler: Vaka sayısı 100 binde 11-35 arası olan şehirler.

- Yüksek riskli şehirler: Vaka sayısı 100 binde 36-100 arası olan şehirler.

- Çok yüksek riskli şehirler: Vaka sayısı 100 binden fazla olan şehirler.

Peki kademeli normalleşme sürecinde hangi kriterlere bakılacak?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın, Türkiye'de kademeli normalleşme sürecinde hangi kriterlere bakılacağını açıkladı. Söz konusu kriterler şu şekilde:

- Hastaneler

Hastanelerin yatak doluluk oranları, yoğun bakım doluluk oranları ve ventilatör doluluk oranları incelenecek.

- Vakalar

100 bin kişide tespit edilen vaka sayılarına bakılacak.

- Testler

Koronavirüs testi uygulanan insan sayısı dikkate alınacak.

Koronavirüsün 10-14 gün içerisindeki seyrine bakılacak.

- Aşılama programı

Kaç kişiye koronavirüs aşının uygulandığı dikkate alınacak.

Restoran ve kafeler yeniden faaliyet gösterecek mi?

Restoran ve kafelerin belirli bir kapasiteyle faaliyet göstermelerine izin verilecek. Söz konusu işletmelere girişlerde Hayat Eve Sığar Kodu gösterilmesinin zorunlu olacağı tahmin ediliyor. Müşterilerin en fazla 45 dakika-1 saat oturmalarına müsaade edilmesi bekleniyor.

Yüz yüze eğitime geçilecek mi?

Kademeli normalleşme sürecine girecek olan şehirlerde okullar açılacak. Öğrenciler iki farklı gruba ayrılacak. Birinci grup Pazartesi-Salı günleri okula gidecek. İkinci grup Perşembe-Cuma günleri okula gidecek. Okullar Çarşamba günü dezenfekte edilecek.

Sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı?

Koronavirüsün seyri göz önünde bulundurularak şehir bazında sokağa çıkma yasağına son verilecek. Vaka sayılarının artması durumunda sokağa çıkma yasağı tekrar getirilecek.

15-21 Şubat arasında koronavirüsün seyri nasıl oldu?

Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı paylaşımda, 100 binde tespit edilen vaka sayılarının bazı şehirlerde ciddi derecede artış gösterdiğini ifade etti. Koca tarafından paylaşılan haritaya göre, 100 binde vaka sayılarının en fazla olduğu şehirler Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize oldu.

Ordu'da 100 binde 228,40 vaka tespit edilirken, Giresun'da 100 binde 217,51 vaka kayıtlara geçti. Trabzon'da 100 binde 207,54 vaka saptanırken, Samsun'da 100 binde 202,94, Rize'de ise 100 binde 200,08 vaka kayıtlara geçti.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 09:57