İstanbul’da Yasaklar Kaldırıldı Mı?

1 Mart tarihinde normalleşme adına önemli adımlar atıldı. Gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa önemli açıklamalarda bulundu. Hafta sonu ve belirli saatler içerisinde hafta içinde uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında yeni kararlar alındı. 81 il için bir risk tablosu oluşturuldu. Düşük ve yüksek riskli bölgeler farklı kategorilere ayrıldı. Sınıflandırılan iller bulunduğu kategoriye göre yasaklar hakkında yeni düzenlemelere gidecek.

Ülke genelinde vaka sayıları göz önünde bulundurularak risk haritası hazırlandı ve il bazında yeni kararlar alındı. Kabine Toplantısı ardından yapılan açıklamalara göre düşük ve orta risk bölgesinde bulunan illerde hafta sonu 56 saat uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırılacağı ifade edildi. Basın toplantısında yapılan açıklama sonrasında milyonlarca vatandaş, üç büyük şehri merak etti. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Halk, konu hakkında araştırmalar yapmaya başladı.

Kabine Toplantısı’nda alınan kararlara göre İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek risk grubuna ait olan illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağının Pazar günü devam edeceği açıklandı. Yapılan basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merak edilen konulara açıklık getirdi ve alınan yeni kararlar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Milyonlarca kişinin aklında olan soruya açıklık getirildi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği açıklandı. Normalleşmenin başlayacağı tarih olarak 1 Mart günü gösterilmişti. Erdoğan basın toplantısında merak edilen konulara son noktayı koydu.

Son günlerde herkesin aklında olan hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği hakkında yanıtlar vatandaşa duyuruldu. Edinilen son bilgilere göre, İstanbul gibi risk oranının fazla olduğu illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağının devam edeceği haberi öğrenildi. Bununla birlikte, hafta içi kısıtlamalarının da ülke genelinde sürdürüleceği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.