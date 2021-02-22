İstanbul’da Saadet Zincirine Soruşturma: 100 Milyon Dolar Toplanmış…

Çiftlik Bank skandalının ardından, saadet zinciri dolandırıcılığı bir kere daha gündeme gelmişti. Milliyet’in haberine göre İstanbul’da yeni bir saadet zinciri tespit edildi ve gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı. Saadet zincirinin titan benzeri bir yapılanma olduğu ifade edilirken, şebekeye 265 bin dolar yatıran bile oldu… Soruşturma, İranlıların yönettiği saadet zincirinin detaylarını ortaya koydu.

Kaldıkları dairenin kirası 150 bin TL

Saadet zincirinin dolandırdığı vatandaşların üzerine başlatılan soruşturmada, tanıklar dinlendi. Tanıklar göre şebeke, yüksek gelirli oldukları izlenimini ortaya koymak için ciddi para harcadı. Bunun için İstanbul’da en pahalı evler kiralandı ve lüks otomobiller tercih edildi.

Tanıklardan biri olan Mustafa A., ifadesinde Jafari soy adına sahip dolandırıcıların, İstanbul’da 4. Levent’te bulunan ve şehrin en yüksek binası olan Sapphire’de, Pent House konseptli dairelerde kaldıkları ve 150 bin liranın üzerinde kira ödedikleri ifade edildi.

23 şüpheliden firar edenler var

100 milyon dolar düzeyinde para toplanan saadet zincirinin ardından şüphelilerin bir kısmı tutuklandı ancak firar edenler de oldu. Örgüt lideri olduğu belirlenen Seyed Jafar Jafari Kanada’ya kaçarken, abisi Javad Safari ise ABD’ye gitti. Örgüt liderinin babası çocuklarının ne iş yaptığını bilmediğini söyledi.

Dosyada yer alan bilgilere göre baba Jafari adına İstanbul’da pahalı evler satın alındı. Örgüt liderinin baldızı Nefes Yegane ile ilgili de, örgütün kasası olduğu iddia edildi. Bir sanık, Yegane’ye elden nakit 400 bin dolar teslim ettiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 13:07