İstanbul’da Kuvvetli Rüzgar Korkuttu! Ağaçlar Zarar Görürken Çatılar İse Uçtu

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stanbul’da etkisini sürdüren fırtına bazı noktalarda ağaçları devirdi ve çatıları uçurdu. Çok şiddetli bir şekilde etkisini gösteren rüzgar arabalara, evlerin çatılarına ve iş yerlerinin tabelalarına zarar verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise sabah saatlerinde yaptığı uyarı ile vatandaşı gelmek üzere olan şiddetli fırtına hakkında bilgilendirmişti. Korkutan rüzgar şiddeti bazı araçların ise zarar görmesine sebep olacak etkiler bıraktı. Şiddetli rüzgar, şehir genelinde korkunç görüntülere sahne oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıda bulunduğu fırtına Avrupa Yakası’ndan sonra Anadolu Yakası’na da geçti. İşte İstanbul’da akşam saatlerinde çıkan fırtına hakkında detaylı bilgiler…

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan fırtına sebebi ile bazı noktalarda zor durumlar yaşandığı öğrenildi. Ağaçlar devrilmeye başladı ve bazı bölgelerde evlerin çatılarının uçması korkutan görüntülere sebep oldu. Şiddetli rüzgar nedeni ile etrafa uçan nesneler bazı araçlara da oldukça zarar verdi. Zeytinburnu’nda bir binanın çatısının uçması çevredekilerin panik olmalarına neden oldu. Şiddetli fırtına nedeni ile uçarak sokaktaki ağaçların üzerine düşen çatı korku dolu anlar yaşattı. İstanbul’da akşam saatlerinde hafif yağmurun başlaması ile birlikte Şişli, Beyoğlu, Bağcılar, Beşiktaş ve Esenler’de başlayan fırtına Avrupa Yakası’ndan sonra Anadolu Yakası’na geçti. Burada da Üsküdar ve Beykoz üzerinde etkisini sürdüren şiddetli rüzgar korkuttu. Fırtına araçlara zarar vermekle kalmadı bazı işyerlerinin tabelalarını da devirdi. Diğer bölgelerde ise sokaklar üzerinde bulunan ağaçların devrilmesi sonucu elektrik direğinin yıkıldığı öğrenildi. Bununla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarı geldi. Şiddetli rüzgara karşı önlem alınması konusunda vatandaşlar uyarıldı ve dikkat etmeleri istendi. Öğle saatlerinde yapılan uyarıda Marmara Denizi’nde rüzgarın Güney ve Güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına yaşatacağı haberi verildi. Yer yer şiddetin 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiği açıklanan uyarılar arasında yer aldı. Sabah saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen açıklamada vatandaşlardan ise istenen kendilerine dikkat etmeleri oldu.