İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Başlıyor Mu? Acil Uyarı Verildi

Ülkemiz dünyadaki birçok ülke gibi ciddi bir deprem kuşağında yer almakta. Sık sık depremler meydana geliyor ve maalesef ki can kayıpları yaşanıyor. En son İzmir ve Elazığ’da yaşanan depremlerde de yine vatandaşlarımız hayatlarını kaybetti. Uzmanlar ise her geçen gün İstanbul depreminin yaklaştığını söylüyor! Böyle büyük denli bir deprem riski ile yaşarken de yetkililerden acil talep geldi! Büyük Marmara depremi için birinci dereceden risk alanında olan İstanbul için acil bir kentsel dönüşüm çağrısı geldi. Peki yetkililer ne dedi kentsel dönüşüm başlayacak mı?

ACİL KOD İLE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI GELDİ!

Uzmanlar aslında yıllardır bizi aynı konu hakkında uyarıyor. İstanbul’u vurması beklenen büyük bir deprem var. Hatta depremden sonra olası tsunami senaryoları bile gündeme sık sık gelmişti. Tek çözüm olarak ise hızlı ve güvenilir bir kentsel dönüşüm öneriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mart ayı toplantısında ise bu konuyu ele aldı. Meclisin mart toplantısında öncelikli konu İstanbul Depremi ve olası sonuçları oldu. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu tarafından 4 bin binasının acilen kentsel dönüşüme alınması gerektiği çağrısında bulundu!

İSTANBUL’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM

Risk bölgelerinin başında gelen İstanbul’da yüksek riskli, riskli ve orta riskli binlerce bina bulunuyor. Konuyla ilgili öneri teklifi de AK Parti vekili Göksu’dan geldi. Göksu, özellikle de Sarıyer Rumelihisarı mahallesindeki 8 bölüm, Beykoz Çubuklu Mahallesinde yer alan 117 bölüm, Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesinde yer alan 412 bölümün dışında, Eyüp sultan Akşemsettin, Alibeyköy ve Çırçır Mahallelerinde 1540 bölüm, Kağıthane Gürsel Mahallesindeki 227 ve son olarak da Sarıyer Derbent Mahallesinde yer alan 1584 bölümün acilen kentsel dönüşüm çevresine alınması talep etti.

Eğer bu bölümler için acil bir kentsel dönüşüm çalışması başlarsa olası bir Marmara depremi karşısında binlerce vatandaşımızın can ve mal güvenliği emniyet altına alınmış olacak. Fakat İstanbul’da risk altındaki binalar ne yazı ki bu bölgelerle sınırlı değil. Şehrin daha birçok bölümünde riskli yapılar bulunmakta.

ACİLEN YIKILMASI GEREKEN 974 KONUT BULUNUYOR

Vekil Göksu tarafından yapılan açıklamalara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmiş acilen yıkım emri verilen 974 adet riskli yapı var. Olası bir depremde ise bu binaların hiç şansı bulunmuyor. Vekil Göksu ise büyük bir kayıp yaşanmasının önüne geçmek için herkesi göreve davet etti.

Uzmanların bizleri sık sık uyardığı büyük Marmara depremi her geçen dün daha yaklaşıyor. Fakat bu deprem riski sadece İstanbul için geçerli değil. Bursa, Ankara, Bilecik gibi birçok ilimiz daha 1.derecen deprem kuşağında yer alıyor. Binlerce riskli yapının bulunduğu illerde de umarız benzer uygulamalar yaşanır ve vatandaşlarımızın can ile mal güvenliği korunur.