İstanbul’da Kar Ne Zaman Sona Erecek?

İstanbul’da Cuma gününden bu yana etkili olan kar yağışı yollarda trafik seviyesinin artmasına neden oldu. Trafik yoğunluğunun yüzde 85’e ulaştığı şehirde hayat adeta felç oldu. Peki meteorolojiye göre kar ne zaman sona erecek? Meteoroloji yetkilileri İstanbul’daki karın ne zaman sona ereceğine ilişkin açıklama yaptılar.

İstanbul’da kar sabah saatlerinde yeniden etkili oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışı ile ilgili yaptığı uyarıda, sabah 5:30 sularında kar yağışının şehirde yeniden etkili olmaya başladığını belirtti. Peki İstanbul’da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı ne zaman sona erecek? AKOM’a göre kar yağışı İstanbul’da, tüm il geneline yayılarak -1 ve -9 derecede değişen hava sıcaklıkları ile devam edecek. Bundan ötürü vatandaşlara tedbir almaları uyarısında bulunuldu.

Kar ne zaman bitecek?

3 gündür İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışının bugün bitmesi bekleniyor. Meteoroloji genel müdürlüğüne göre kar, İstanbul’u bugün terk edecek. Bununla birlikte hava sıcaklıklarında yükseliş beklenmiyor. İstanbul’da hava sıcaklığının bugün 3 derece ile -4 derece arasında olması bekleniyor. Bununla birlikte buzlanma riskine de dikkat çekiliyor.

İstanbul’un 5 günlük hava tahmini şu şekilde: