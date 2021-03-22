İstanbul'da Dolu Alarmı Verildi! Kuvvetli Yağış Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış geleceği hakkında bilgi paylaştı ve uyarılarda bulundu. İstanbul'un bazı ilçelerinde dolu yağışı etkili olacağı ifade edilirken önlemler alınması gerektiği söylendi.

İstanbul'da saat 16.00’dan sonra hava aniden karardı ve şiddetli bir yağmur başladı. Bazı ilçelerde ise dolunun etkili olması dikkatleri çekti. Güngören ve Bahçelievler'de kısa süreli dolu yağışı gözlemlendi. Taksim'de de yağan dolu İstiklal Caddesi çevresinde zor anlar yaşattı.

CNN Türk meteoroloji danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu ve vatandaşa hava durumu hakkında bilgiler sundu. Oraj, diğer bir deyişle gök gürültülü şimşekli sağanak yağışın İstanbul'un güneyinden giriş yaptığını belirten Şen, bu süreç boyunca evde kalınması gerektiğini söyledi.

Meteoroloji danışmanı Şen'in yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü analiz ve tahminler şubesi eski müdür Ahmet Uçar da konu hakkında uyarılarda bulundu. İstanbul'da hava durumuna ilişkin güncel olayları sosyal medya hesabından paylaşan Uçar, gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte ilerleyen saatler içerisinde gök gürültülü dolu yağışı gerçekleşmesi ihtimali bulunduğunu belirtti. Tedbirli bir şekilde davranılması gerektiğini ifade eden Ahmet Uçar, Avrupa Yakası'ndan başlayarak sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağını söyledi.

Güney ve Doğu Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, Ege ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yağışların yer yer kuvvetli bir şekilde devam edeceği tahmini yapıldı. Genel olarak gök gürültülü ve sağanak şeklinde gerçekleşecek olan yağışların bir süre sonra Marmara'nın doğusunun yüksek kesimlerinde, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde ve iç Ege'de kuvvetli kar şeklinde görüleceği bilgisi verildi. Rüzgarın ise Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de güney yönlerinden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde etkisini göstermesi beklendiği açıklamalarına yer verildi.

Neredeyse ülke genelinde görülecek olan yağışların Çarşamba ve Perşembe günleri Trakya'da iç ve Doğu kesimlerde kar şeklinde etkili olacağı, hafta sonu ise Kuzey ve Doğu kesimlerinde yağışların etkili olacağı tahmini yapıldı. 23 Mart tarihinde Kuzeybatı kesimlerinden başlayarak hafta ortası itibarıyla 6- 15 derece azalacağı bilgisi verildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 23:48