İstanbul’da Baraj Doluluk Oranında Rekor Kırıldı...

Ülke genelinde yaşanan kuraklık, 17 milyon nüfusu ile en çok İstanbul’u etkiledi ve İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 25’in altına düştü. İstanbul’da etkili olan kuraklık, 9 Ocak 2021’de yüzde 19,16 ile en düşük seviyesini gördü. Ancak geçtiğimiz haftalarda etkili olan yağmur ve kar yağışı, baraj doluluk oranlarının artmasını sağladı. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günün ardından 22 gün sonra, İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı ciddi şekilde arttı. Peki Ocak ayının sonu itibariyle, İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Yüzde 40,39 ile barajlar doluluk rekoru kırdı

İstanbul’da barajların doluluk oranı, en düşük ölçümün yapıldığı 9 Ocak tariniden 22 gün sonra, yüzde 40,39 seviyesine ulaştı. 22 gün içinde gelen yağışların ardından su seviyesi neredeyse iki katına çıktı. İstanbul’un en büyük barajlarından biri olan Terkos’un doluluk oranı yüzde 39,74 olurken, Alibeyköy barajının doluluk oranı ise yüzde 51 oldu. Barajlarda daha önceden kuruma olan bölgelerin dolduğu görüldü. Bununla birlikte İstanbul’daki kuraklık etkisini halen sürdürüyor. 2020 yılının aynı döneminde barajlardaki doluluk oranı yüzde 56 olmuştu.

İSKİ’ye göre İstanbul’daki barajların doluluk oranları

İSKİ, İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranlarını ise şu şekilde açıkladı:

-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 44.56

-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 13.55

-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 18.83

-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 43.26

-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 51.65

-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 39.74

-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 47.58

-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 45.57

-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 54.18

-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 63.24