İstanbul’da 6 İlçede Su Kesintisi: 30 Saat Sürecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından yapılan açıklamada, bazı mahallelerde 30 saatlik su kesintisi olacağı aktarıldı. İSKİ, Esenyurt ile Şahintepe arasındaki ana hatta yapılacak çalışma nedeniyle 6 ilçede su kesintisi olacağını duyurdu.

Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İSKİ, İstanbul’da 30 saat su olmayacak ilçeler arasında Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy’ün olacağını duyurdu.

Su kesintisi ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı ise, 5 Ocak Salı, akşam 21:00. Su kesintisi, 7 Ocak Perşembe günü sabah 03:00’da birecek.

İstanbul’da hangi mahallelerde su kesilecek?

İSKİ açıklamasına göre 5-6-7 Ocak tarihlerinde su kesintisi olacak İstanbul ilçe ve mahalleleri şöyle:

Esenyurt:

Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahalleleri.

Başakşehir:

Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım.

Avcılar:

Yeşilkent mahallesi

Büyükçekmece:

Karaağaç mahallesi.

Arnavutköy:

Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır mahalleleri.

Çatalca:

Bahsayiş mahallesi