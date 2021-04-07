İstanbul’a Kuvvetli Yağış Geliyor! Valilik Uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul hava durumuna ilişkin bir hava raporu yayınladı ve kent genelinde etkili olması beklenen yağışların geleceği haberini verdi. Edinilen son bilgilere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporunda yurdun batı bölgesinde sağanak yağış gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı. Meteoroloji’nin açıklaması sonrasında İstanbul Valiliği de bir açıklama yaptı ve İstanbullu vatandaşların tedbir alması gerektiğini belirtti. Yayınlanan hava tahmin raporuna göre yarın kentin tamamında etkili olması beklenen sağanak yağış uyarısı yapıldı.

İstanbul Valiliği yarın şehrin tamamında görülmesi beklenen kuvvetli yağış hakkında uyarıda bulundu. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin raporuna göre bir açıklama gerçekleştiren Valilik, konu hakkında bilgi verdi. Bölge üzerinde gece saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı söylenildi. Bu gece saatlerinden itibaren yağışlı havanın kendisini göstermeye başlayacağını ifade eden İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı gibi Trakya’dan başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı haberini paylaştı.

Yetkililer 3 günü kapsayan bir açıklamada bulundu ve Perşembe günü Marmara ( İstanbul, Sakarya, Trakya, Kocaeli ve Yalova) çevrelerinde genel olarak yağmur ve sağanak yağışın etkisini sürdüreceğini açıkladı. Trakya’nın yüksek kesimlerinde soğuğun kendisini karla karışık yağmur ve kar şeklinde göstermesi beklenirken Cuma gününde ise bölge üzerinde genel olarak sağanak yağış ile yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Cumartesi gününde ise Sakarya ve Kocaeli çevresinde aralıklı olarak sağanak yağış görüleceği bilgisi paylaşıldı.

Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerinden orta kuvvette esecek olan rüzgarın zaman zaman kuvvetli şekilde (30-50 km/saat) olarak eseceği açıklandı. Yarın itibariyle etkili olması beklenen hava sıcaklıklarının Perşembe gününden başlayarak hissedilir bir derecede ( 6 ila 10) azalacağı açıklandı. Bununla birlikte yeni hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyretmesi beklendiği ve olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.