İstanbul ve İzmir’de Koronavirüs Önlemleri Değiştirildi! Artık Bu Yerler Açık Olacak

Kısa bir süre önce tekrardan düşen vaka sayılarıyla kademeli normalleşme süreci başlamıştı. Bu normalleşme süreci ile birlikte halı saha, yüzme havuzu, hamam ve masaj salonları gibi işletmeler düşük (mavi renk), orta riskli (sarı) ve yüksek riskli (turuncu) grubunda yer alan illerde faaliyet gösterebilecekti. Fakat çok yüksek grubuna giren kırmızı renkli illerde ise bu işletmeler yeni bir karara kadar kapalı kalacaktı. Şimdi ise ülke genelinde harita tekrar değişti. 58 il yüksek riskli yani kırmızı renge boyandı. Vatandaşlar da merak ediyor halı saha, yüzme havuzu, masaj salonları gibi işletmeler kapanacak mı?

Gelen açıklamalara göre bu işletmelerin açık ya da kapalı kalacağı Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Fakat il bazında bu kararlar değişiklik gösterebilir. Yani vaka artış ve hastane doluluk oranlarına göre valilik ya da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının tavsiyesiyle kapanabilirler.

İSTANBUL KARARLARI AÇIKLANDI

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yeni kurallar alındı. Buna göre tüm şehirde tedbirler bir kez daha değişti. Bundan böyle vatandaşlar yeni Covid-19 tedbirleri kapsamında normal yaşama devam edecek. Yeni kısıtlamalardan biri de halı saha ve yüzme havuzlarıyla ilgili. Bundan böyle İstanbullular HES koduyla birlikte misafir- refakatçi olmadan sabah 9 ve akşam 7 arasında halı saha ve yüzme havuzlarına girebilecek. Çok yüksek riskli grupta yer alan İstanbul için vakalar düşüne kadar daha ileri tedbirler de alınabilir.

İZMİR İÇİNDE YENİ ÖNLEMLER GELDİ

Yine İzmir ilimizde de vaka sayıları yükseldi ve kırmızıya döndü. Diğer 57 şehirde olduğu gibi İzmir içinde ek tedbirler alınacak. Bu tedbirler ise valilik ya da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi açıklanması gerekiyordu. İzmir içinde İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarını açıkladı.

Buna göre İzmirliler de yüzme havuzu ve halı saha gibi benzer tesitlere HES koduyla birlikte refakatçi olmadan sabah 7 ve akşam 9 arasında girebilecek.

TOPLANMALARA, GENEL KURULA KISITLAMA

Aynı zamanda İzmirliler için bir diğer karar da sivil toplum kuruşları ya da kamu kurumları gibi makamlar tarafından düzenlenecek kurullar hakkında oldu. Buna göre hiçbir genel kurulda kişi başına 8 metrekareden az yer olmayacak. Aynı oda içerisinde de 300 kişiden fazla insan bulunmayacak.

NİKAH MERASİMİNE KISITLAMA

Bir diğer kısıtlama da nikah ve törenlerle ilgili oldu. Kişi başına 8 metrekare alanı burada da yine zorunlu olacak. Katılımcı sayısı da nikah merasimlerinde 50 kişinin üstünde olmayacak. 1 saat sınırı da yine diğer bir tedbir. Fakat 3 ila 4 Nisan yani hafta sonu için önceden alınmış nikah merasimlerinde de bu kurallar geçerli olacak.

EV İÇİ ZİYARETLER İÇİN KISITLAMA GELECEK

Yapılan araştırmalara göre ev içi buluşmalar vaka sayılarındaki artışı daha fazla etkiliyor. Bunun içinde İzmir İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kısa bir zamanda yeni bir kısıtlama getirmeyi planlıyor. Böylece aile- akraba ziyaretleri sınırlandırılacak. Ev içi ziyaretler için önlem alınacak.