İstanbul Valisi Bu Hareketi İle Takdir Topladı

Yaklaşık olarak 2 senedir devam etmekte olan korona virüs sebebi ile alınan tedbirler kapsamında tam kapanma sürecine geçilmesi ile beraber sokaklarda yaşayan hayvanlar da göz ardı edilmedi ve unutulmadı. Konuya ilişkin hem İstanbul Valiliği hem de ilçe belediyeleri tarafından hazırlanmış olan köpek ve kedi mamaları ile kuş yemlerinin dağıtımı gerçekleşti. Bunun yanı sıra, İstanbul Valisi olan Ali Yerlikaya da açıklamalar yaptı ve İstanbul'un çeşitli yerlerinde “can dostlarımız” dediği sokak hayvanları için yem ve mama dağıtımını gerçekleştirmiş oldu. Covid 19 tedbirleri kapsamında geçilen tam kapanma sürecinde sokakta yaşayan hayvanlar da göz ardı edilip unutulmaması güzel yorumlar aldı. İlçe belediyeleri ve İstanbul Valiliği tarafından hazırlanmış olan kedi ve köpek maması ile kuş yemi verilen dağıtımına devam edildiği bilgisine ulaşıldı.

İstanbul Valisi Yerlikaya, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve tam kapanma döneminde de can dostlarının unutulmadı hakkında açıklamalar yaptı. Can dostlarının beslenmeleri adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 495 ton köpek maması ve 165 ton kedi maması hazırlandığını bildirildi. Yerlikaya, Valilik olarak da 10 ton mama desteği verdiklerini ve sokak hayvanlarının aç ya da susuz kalmaması için süreci yakın olarak takip ettiklerini duyurdu. Vali Yerlikaya konu hakkında yapmış olduğu açıklamalarına devam etti ve kedi, köpek ve kuşların sokakta yaşayan sevimli dostlarımız olduğunu ifade etti. Tam kapanma döneminde de mama kaplarının boş kalmasını ve yemlerin eksik olmamasını istemediğini belirten Vali Yerlikaya, can dostlarının hepimize emanet olduğunu açıklığa kavuşturdu.

Ali Yerlikaya Kimdir?

Ali Yerlikaya, 11 Ekim 1968 tarihinde dünyaya gelmiştir. Konya doğumlu olan Ali Yerlikaya, bir Türk bürokrattır. Yerlikaya'nın 26 Ekim 2018 tarihi itibari ile İstanbul Valisi olarak görev yapmakta olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra 11 Ekim 1968 Konya doğumlu olan Türk bürokratın 2015 ile 2018 seneleri arasında Gaziantep valisi olarak da görev yaptığı bilgisine de ulaşılmıştır.