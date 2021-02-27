İstanbul Valiliği'nden yüz yüze eğitim açıklaması!

Geçen yıl Kasım ayının sonlarına soğru artan vakalar sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilmişti ve dersler online ortamda işlenmeye başlanmıştı. Öğrenciler ve velilerin, okullarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağına ilişkin soruları üzerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yapmıştı. Selçuk, 15 Şubat'ta köy okulları ile okul öncesi özel öğretim sınıflarında yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurmuştu. Bakan Selçuk, 8 ve 12'inci sınıfların ise 1 Mart'ta yüz yüze eğitime geçeceğini açıklamıştı.

Konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunan Bakan Ziya Selçuk, 15 Şubat'ta köy okullarının açıldığını, 1 Mart pazartesi günü ise 8 ve 12'inci sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını hatırlattı. Buna göre uygulama gerektiren dersler yüz yüze, teorik dersler ise online şekilde yapılacak. Bu derslerle ilgili planlama "Zümre Öğretmenler Kurulu" tarafından yapılacak. Bu yıl sınava girecek 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitim, haftalık 24 saati geçmeyecek. Ortaokullarda ise (5, 6 ve 7. sınıflar) dersler online ortamda işlenecek.

1 Mart günü kritik Kabine toplantısı yapılacak

İstanbul Valiliği, 1 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "1 Mart günü kademeli normalleşmeye geçileceği" ve salgının seyrinin il bazında takip edileceği ifade edildi. Salgının risk derecelerine göre 4 farklı grubun (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edileceği ve buna göre yeni kararlar alınacağı aktarıldı. 1 Mart günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında yeni kararlar alınabileceği, bu kararlar alınana kadar önceki planlamaların geçerli olduğu belirtildi. Kabine toplantısında alınacak kararlarla ilgili uygulamaların 2 Mart günü başlayacağı ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 10:15