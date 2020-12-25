İstanbul'u Korkutan Haber! Barajların Doluluk Oranı En Düşük Seviyeleri Gördü

İstanbul’da barajlar suları çekti. Son 10 yıl verilerine göre İstanbul’da buluna barajların doluluk oranlarında yıllar içindeki en düşük seviyeye rastlanıldı. Barajlarda suların çekilmesi endişeye sebep oldu. Uzmanlar konuya açıklık getirdi. Peki İstanbul bu sorunu nasıl çözecek?

Uzmanlar Neler Söyledi?

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteroloji uzmanı Prof. Dr. Profesörü Sayın Orhan Şen konuşmasında barajlardaki doluluk oranlarının son 10 yılda en düşük seviyeye gelmesi hakkında yağmur bombası uygulamasını önerdi. Sayın Şen yağmur bombası atıldığı zaman yağış miktarının yüzde 30 oranında artabileceğini ifade etti. Konuşmasında bu uygulamayı tavsiye ettiğini ve belirttiği miktarın yeterli olduğunu ve sorunu çözebileceğini söyledi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerde seyretmemesi üzerine yağış miktarları İstanbul’da azaldı. Üstelik uzmanlar son on yıl verilerine göre en düşük yağış oranına rastlanıldığını ifade etti. Alınan verilere göre İstanbul’da baraj doluluk oranları yüzde 21 seviyesinde görüldü. Bu durum halkı korkuttu. Uzmanlar ise çözüm olarak yağmur bombası uygulamasını önerdi. Yağışların azalması kuraklığı beraberinde getiriyor. İstanbul’lular duruma endişeli. Şen konuşmasında yıllık toplam yağık miktarının yaklaşık olarak 750 kg olduğunu belirtirken bu yıl ise yalnızca 500 kg civarında olduğunu söyledi. Bu ifadeler akıllara kuraklık mı geliyor sorusunu getirtti.

Yağmur bombası teriminin günümüzde kullanılmayıp eskide kaldığını belirten Şen, bu uygulama için yağış artım ifadesini kullandığını söyledi. Uygulamanın Dünya’da bu şekilde ifade edildiğini ve ülkemizde de bu kullanımın yaygınlaşmasında fayda olduğunu belirtti. Çünkü yeni bir şey yapmadıklarını yalnızca var olan durumun seviyesini arttırmaya çalıştıklarını söyledi. Barajların doluluk oranının yüzde 10 altına düşmesi durumunda ise durumun tehlikeli bir hal alacağını ve bu durumun suların bitmesi anlamına geldiğini söyledi. Uygulamanın zamanı için bulunduğumuz günlerin uygun olduğuna ve daha önce İstanbul, Ankara ve İzmirde yağış artım uygulamasının yapıldığını ve başarılı olunduğunu belirten Şen yine aynı şekilde milli ve yerli olması gerektiğini belirterek konuşmasını sonlandırdı.