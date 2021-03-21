İstanbul Sözleşmesi Yerine Ankara Sözleşmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasının ardından, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Sözleşmesi Yerine Ankara Sözleşmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya bazı açıklamalarda bulundu.  İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasının ardından Genel Başkan Yardımcısı  bu konuya yönelik bazı açıklamalarda bulundu.  Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya, ‘’ Farklı polemiklerin gündeme gelmesi ile İstanbul Sözleşmesi'nin gelmesi zorunlu olmuştur.  Ankara  sözleşmesi  hazırlıyoruz’’  ifadesini kullandı.

 Dün  yayınlanan resmi gazetede, Cumhurbaşkanı  kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırıldığı herkes tarafından öğrenildi.  Sözleşmenin kaldırılması  toplumda büyük yankı uyandırırken  sosyal medya  kullanıcıları,  bu durumu  protesto  etti. Gündemde olan İstanbul Sözleşmesi için Cumhuriyet Halk Partisi ve  İYİ Parti acil toplanma kararı aldı.

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya,  kadın haklarını güvence altına alınması için İstanbul sözleşmesine gerek olmadığını,  Türkiye'nin iç hukuku ile anayasa düzenlemeleri ile kadınların hakkını koruyacak güce sahip olduğunu vurguladı.  Kaya  yeni oluşturacakları sözleşmeye dair şu açıklamalara yer verdi, ‘’ Ankara  mutabakatı  denilen  yeni bir çalışmayı  ortaya koymayı planlıyoruz. Bu konuda çalışmaları başlattık. Kadının korunması anlamında iç hukuk düzenlememiz neyi gerektiriyorsa yapmak durumundayız. Şiddet uygulayanın gözünün yaşına asla bakmadık,  bakmayacağız’’ ifadelerini kullandı. 

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya,  2002 yılından bu zamana kadar AK Parti olarak her alanda vatandaşın haklarını koruyup gözetip yeni adımlar attıklarını da vurguladı.

Kaya  açıklaman devamında,  kadın haklarının teminatı için İstanbul Sözleşmesi'ni ihtiyacımız olmadığını görüyoruz. Türkiye kendi hukukuyla iç mevzuatı ile anayasal düzenlemeleri ile kadınların hakkını koruyacak güce sahiptir. Bu konuda asıl olan İstanbul Sözleşmesi değil bizim kendi hukukunu ve bu konuda yapmış olduğumuz düzenlemelerdir.  Kadına karşı şiddetle mücadele noktasına kararlılık olduğu müddetçe bu konuda hiçbir şekilde geri adım atılmayacaktır.  Daha sonra İstanbul Sözleşmesi farkı tartışmaların mecrasına çekildiğinde muhalefet de farklı anlamlar yüklemeye başladı, ‘İstanbul Sözleşmesi olmazsa bütün kadınlar  mağdur edilecek, haksızlığa uğrayacak, şiddet  meşru hale gelecek’ gibi ve kabul edemez iddialar ortaya atıldı. Böyle bir şeyin olmasına asla ve asla mümkün değil 6284  sayılı yasa gereğince kadını koruma kararları yürürlükte yasalarımızda değişen bir şey yok. Yasalarımızda kadına karşı şiddet konusunda herşey mevcut.  İstanbul sözleşmesinin feshedilmesi bu yasalar yürürlükten kaldırmıyor, ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021, 01:16
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