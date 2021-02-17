İstanbul-İzmir Yolu Kardan Kapandı: ‘Araçların Yakıtı Bitiyor’

Türkiye bir haftadır yoğun kar yağışı ile mücadele ediyor. CHP milletvekili Orhan Sarıbal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İstanbul-İzmir yolunun 17 saattir kapalı olduğunu söyledi. Sarıbal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yolun Susurluk-İzmir gidiş yönünün sabah 4’ten bu yana kapalı olduğunu söyledi. Yolda birçok TIR’ın bulunmasından ötürü araçlar ilerleyemezken, vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. Kızılay ve AFAD’a ulaşmaya çalışılırken, birçok kişinin temel ihtiyaçlara ulaşamadığı belirtildi.

Sarıbal’ın Twitter paylaşımı: ’17 saattir bitmeyen çile!’

Kızılay Balıkesir vatandaşlara yardıma geldi