İstanbul HES Haritası Güncellendi - İstanbul İlçe İlçe Korona Virüs Haritası Değişti

Geçtiğimiz haftalarda alınan kararlar doğrultuunda hafta sonları uygulanan karantina süreçleri etkisini göstermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dikkatli olmalıyız uyarlarına karşı, İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde vakalarda düşüş gözlemleniyor. Son olarak yayınlanan koronavirüs tablosunda günlük vaka sayısının 14.494 kişiye, hasta sayısının 1.477 kişiye kadar gerilediği gözlemlenmişti. Dün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 194 olarak açıklandı. Toplamda ise 2 milyon 270 bin 101 kişide hastalık tespit edildi. Toplam vefat sayımız ise 21.879 olarak açıklandı.

Konu üzerine açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz ifadelerini kullanmıştı. Bugün ise HES haritasında güncellemeye gidildi. Tüm Türkiye genelinde aktif vakaların ve tehlikeli bölgelerin gösterildiği haritada sinyaller olumlu yönde gözüküyor. Birçok kırmızı renkli bölge yeşile doğru renk değişikliğine gidiyor.

İSTANBUL KORONAVİRÜS HARİTASI 6 OCAK

Yeni yayınlanan korona virüs haritasında İstanbul'un ilçe ilçe tüm bölgeleri gösterdi. Aktif vaka sayılarında ciddi bir düşüş gözlemleniyor. Buna göre bölgelerde yaşanan değişimler şu şekilde;

Heybeliada ve Büyükada mavi renkli vaka sayısı az,

Arnavutköy'de birçok kırmızı bölge bulunuyor. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor.

Ataşehir Bulgarı ve Dereboyu Caddei kırmızı renkli.

Avcılar'ın büyük bir çoğunluğu kırmızı renkte. İstanbul'un risk oranı en yüksek semtlerinden bir tanesi Avcılar!

En tehlikeli ve virüsün en yaygın olduğu semt ise Bağcılar, HES haritası Bağcılar üzerinde neredeyse her sokak kırmızı renkle gösteriliyor.

Bahçelievler kırmızı renkli ve tehlike altında.

Bakırköy karantina sürecinden sonra azalma eğiliminde, İncirli bölgesine doğru vaka sayılarının arttığı gözlemleniyor.

Başakşehir'de korona vakaları neredeyse bitmek üzere, karantina sürecinde azalma söz konusu.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi ve çevresinde yoğun koronavirüs vakaları bulunmakta.

Beşiktaş'ta ise Talatpaşa Caddesi yakınlarında koronavirüs vakalarının yaygın olduğu görünmekte.

Beykoz, Anadolu Kavağı bölgesinde vakalar yok denecek kadar az.

Beylikdüzü karantina sonrasında olumlu yanıtlar veriyor. Vaka sayıları giderek azalıyor.

Beyoğlu'nda Taksim bölgesinde yoğun vakalara rastlanıyor.

Büyükçekmece'nin kuzey kısımlarında vakalar gözlemlenirken, güney bölgesinde hiç vaka bulunmuyor.

Çatalca'da vakalar oldukça azaldı.

Çekmeköy semtinde vakalarda azalma yok, korona vakaları oldukça yüksek.

Yoğun Covid vakalarının göründüğü bölgelerden biri de Esenler.

Esenyurt aynı şekilde aktif vakaların yüksek olduğu semtlerden bir tanesi.

Eyüpsultan bölgesinde vaka sayıları giderek azalıyor. Güvenli bölgelerden bir tanesi.

Fatih bölgesinde Fatih Camii ve AVM bölgesinde yoğun vakalar görünürken diğer bölgelerde vaka sayıları az.

Gaziosmanpaşa'nın kuzey bölgelerinde aktif vaka sayıları devam ediyor.

Güngören kırmızıya boyanmış şekilde, buradaki vatandaşlarımızın oldukça dikkatli olması gerekiyor

Kadıköy güvenli semtler arasında, vaka sayıları gün geçtikçe azalıyor.

Kağıthane'nin güney bölümü kırmızıyken, kuzey bölgeleri mavi

Kartal'da belirli bölgelerde aktif vakalar bulunuyor.

Küçükçekmece'de hastane yakınlarında aktif vakalar devam ediyor. Genel anlamda vakalarda düşüş söz konusu.

Maltepe PTT Kargo yakınlarında aktif vakalar bulunuyor.

Pendik sahil kenarı kırmızıyken, kuzey bölgelerde vaka sayıları günden güne azalıyor.

Sancaktepe'de vakalar oldukça az, harita yeşile dönüyor.

Sarıyer'de koronavirüs neredeyse tamamen yok olmuş durumda, vaka sayıları oldukça az.

Silivri tehlikeli bölgeler arasında yer alıyor. TEM otoyolunun kuzeyi ve güneyi kırmızıya boyanmış durumda.

Sultanbeyli yerleşim bölgelerinde aktif covid vakaları bulunuyor. Bu bölgede yaşayanların dikkatli olmasında fayda var.

Sultangazi yoğun kırmızı bölgelerden bir tanesi. Yüksek risk grubunda.

Şile güvenli bölgeler arasında, vaka sayıları yok denecek kadar az.

Şişli'de tehlikeli bölgeler hastane yakınları ve Bomonti civarı olarak işaretlenmiş durumda.

Tuzla yeşil grafiğiyle vaka sayılarının az olduğu bölgelerden bir tanesi.

Ümraniye bölgesinin tüm mahallelerinde kırmızı alanlar bulunuyor. Yüksek risk gruplarından bir tanesi Ümraniye.

Üsküdar sahil kenarına yakın bölgelerde vaka sayısı yüksek iken, Kadıköy'e yakınlaşan bölgelerde vaka sayıları düşüyor.

Zeytinburnu yüksek risk grubu semtler arasında olmaya devam ediyor. Haritanın birçoğu kırmızıya boyanmış durumda.