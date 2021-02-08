İstanbul Havalimanı’nda Yolcu Doğum Yaptı

İstanbul Havalimanı ilginç bir olaya sahne oldu. St. Petersburg seferi ile İstanbul’a gelen yolcu, Ankara Esenboğa Havalimanı’na aktarma ile gitmek istiyordu. Yolcu Mukhamadal Ismaılov’un, uçağına binmek üzere iken doğum yaptığı öğrenildi. Ankara uçağına binmek için hazırlıklarını sürdüren Ismaılov, transfer bölgesinde doğum sancısı yaşadı. Pasaport kontrollerinin hemen öncesinde yaşanan şaşkınlık verici olay hamile kadının bebeğini dünyaya getirmesi ile son buldu. St. Petersburg seferi ile İstanbul’a gelip doğum yapan kadın çevrede bulunan insanların şaşkın bakışlarına maruz kaldı. İstanbul aktarmalı olarak Ankara’ya gitmek üzere uçağına binecek olan yolcu, transfer bölgesinde doğum yaparak bebeğini dünyaya getirdi. İstanbul Havalimanı’nda yaşanan olayın hemen sonrasında yolcunun sağlık ekipleri tarafından en yakında bulunan bir hastaneye kaldırıldığı öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Hastaneye kaldırılan kadın ve bebeğinin sağlıklarında ise bir problem olmadığı ikisinin de iyi olduğu bilgisi öğrenildi.

Öğrenilen bilgilere göre Mukhamadal Ismaılov isimli yolcu, aktarma ile Ankara’ya gitmek isterken bebeğini doğurdu. İstanbul’da akşam saatlerinde gerçekleşen olayda St. Petersburg seferi ile İstanbul’a gelen yolcunun doğum sancısı tuttu. Ismaılov, Ankara’ya gitmek üzere uçağına binmek için hazırlıklarını yaparken transfer bölgesinde doğumunu gerçekleştirdi.

İstanbul aktarmalı olarak Ankara’ya uçak biletini alan yolcu, pasaport kontrollerinin hemen öncesinde doğum yaptı. İstanbul Havalimanı’nda yaşanan doğumun hemen ardından kadın ve bebeğinin sağlık ekipleri tarafından acilen en yakında bulunan hastaneye kaldırıldığı öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Edinilen bilgilere göre en yakın hastaneye sevk edilen yolcu ve yeni doğan bebeğin sağlık durumları hakkında bir problem olmadığı ve ikisinin de iyi olduğu bilgisini sevindirdi.

Diğer taraftan İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşen doğumun şaşkın bakışlar ile birlikte orada bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasından kayıt altına alındığı öğrenildi.