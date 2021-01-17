İstanbul Havalimanı’na Acil İniş İzni İstendi! Havada Panik Anları Yaşandı

Samsun’dan kalkan yolcu uçağı İstanbul Havalimanı’na acil iniş izni istedi. Uçağın normal şartlar altında Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapması gerekiyordu. İzin alan yolcu uçağı acil olarak İstanbul Havalimanı’na iniş gerçekleştirdi.

Yolcu taşıyan uçağın kalkışı Samsun’dan gerçekleşmişti. Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapması gereken uçak İstanbul Havalimanı’na acil iniş izni isteyince havada panik anları yaşandı. Uçağın acil iniş izni istemesinin sebebinin ise uçakta bulunan bir yolcunun rahatsızlanması olduğu öğrenildi.

Samsun- İstanbul Sabiha Gökçen seferini gerçekleştirmesi planlanan yolcu uçağı İstanbul Havalimanına acil iniş izni isteyince havada panik anları yaşanmasına sebep oldu. Pegasus Havayolları’na ait olan uçak acil iniş izni aldı.

Bilinç kaybı yaşandı

Uçakta bulunan bir kadın yolcunun bilinç kaybı yaşadığı bu yüzden acil iniş izni aldığı edinilen bilgiler arasında yer almaktadır. Yolcunun rahatsızlık geçirmesi sonrasında ilk müdahale uçakta bulunan kabin görevlileri tarafından gerçekleştirildi.

Kabin görevlileri yaşanan durumu pilota haber verdikten hemen sonra uçağın kaptan pilotu, İstanbul Havalimanı’nın Hava Trafik Kontrol Kulesi ile görüşme gerçekleştirerek acil iniş izni istedi. İzin alan kaptan pilot sabah saat 08:45’te sorun yaşamadan uçağın inişini İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirdi.

Havada panik anları yaşatan olay ilk olarak kabin görevlileri tarafından müdahale edilmiş hemen sonrasında da kaptan pilota bildirilmişti. Durumu öğrenen pilot ise kadın yolcunun sağlığı için Hava Trafik Kontrol Kulesi ile yaptığı görüşme sonrasında acil iniş izni alarak İstanbul Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde Pegasus Havayolları’na ait olan uçağın inişini gerçekleştirdi. Uçuş sırasında rahatsızlık geçiren kadın yolcuya ilk müdahale kabin memurları tarafından yapılırken uçağın inişi sonrası bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ambulansı ile birlikte bilinç kaybı yaşayan yolcu hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri uçağın acil iniş isteği izni sonrasında bilinç kaybı rahatsızlığı geçiren kadın yolcuya müdahale etmek amacı ile uçağın iniş gerçekleştireceği bölgede hazır olarak bekledi. Uçakta ilk müdahalesi gerçekleştirilen yolcu uçağın acil olarak İstanbul Havalimanı’na iniş yapmasından sonra sağlık ekipleri tarafından ambulans yardımı ile hastaneye kaldırıldı. Yolcunun hastaneye kaldırılmasından sonra uçak diğer yolcular ile birlikte asıl iniş noktası olan Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitti.