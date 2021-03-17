İstanbul Havalimanı uçuş sayısı ile yine Avrupa lideri oldu. Konuya ilişkin uçuş trafiği raporu EUROCONTROL tarafından hazırlandı. Söz konusu rapora göre, 2-16 Mart 2021 döneminde günde ortalama olarak 465 uçuş ile İstanbul Havalimanı yine Avrupa lideri oldu.

2-16 Mart 2021 döneminde günde ortalama olarak 435 uçuş ile Paris Charles de Gaulle Havalimanı ile ikinci sırada yer aldı. 2-16 Mart 2021 döneminde günde ortalama olarak 336 uçuş ile Amsterdam Schiphol Havalimanı üçüncü sıraya yerleşti.

2-16 Mart 2021 döneminde günde ortalama olarak 334 uçuş ile Frankfurt Havalimanı dördüncü sırada yer aldı. 2-16 Mart 2021 döneminde günde ortalama olarak 322 uçuş ile Sabiha Gökçen Havalimanı beşinci sıraya yerleşti.

İstikrar sürüyor!

EUROCONTROL tarafından hazırlanan rapora göre, günlük uçuş sayısı bakımından Avrupa ülkelerinde bulunan havalimanları düşüş göstermedi. Söz konusu havalimanlarının genel anlamıyla istikrarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.

İsrail'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nda günlük uçuş sayısı bakımından yüzde 119'luk artış kaydedildi. Norveç'te bulunan Bergen Havalimanı'nda günlük uçuş sayısı bakımından yüzde 23'lük bir artış yaşandı. İngiltere'de bulunan Heathrow Havalimanı'nda ise günlük uçuş sayısı bakımından yüzde 11'lik bir artış görüldü.

Türkiye uçuş sayısı ile lider olmuştu

14 Mart Pazar günü yapılan uçuş sayısı bakımından Türkiye, Avrupa lideri olmuştu. EUROCONTROL tarafından hazırlanan rapora göre, ortalama olarak 1.340 uçuş ile Türkiye, listenin birinci sırasına yerleşmişti. Fransa 1.211 uçuş ile listenin ikinci sırasında, Almanya 1.165 uçuş ile listenin üçüncü sırasında, İspanya 1.073 uçuş ile listenin dördüncü sırasında, İngiltere 895 uçuş ile listenin beşinci sırasında, İtalya da 696 uçuş ile listenin altıncı sırasında yer almıştı.

Türkiye'nin günlük sefer sayılarında (genel olarak yurt içi seferler) önemli derecede bir artış kaydedilmişti. İsviçre, Fransa ve Almanya'da ise günlük sefer sayılarında ciddi bir azalma gerçekleştiği görülmüştü.

Yolcu sayısında en az düşüş THY'de!

THY (Türk Hava Yolları) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, koronavirüs yüzünden havacılık sektörünün sıkıntılı bir süreç geçirdiğini aktarmıştı. THY'nin (Türk Hava Yolları) söz konusu dönemde yolcu sayısı açısından en az düşüş kaydeden havayolu şirketi olduğuna dikkat çeken Aycı, 28 milyon yolcuyu taşıdıklarını belirtmişti. Aycı, benzer havayolu şirketlerinde ise ortalama olarak 22 puanlık bir düşüş kaydedildiğini belirterek, THY'de (Türk Hava Yolları) söz konusu oranın yüzde 11-12 seviyesinde kaldığını ifade etmişti.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 15:02