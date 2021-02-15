İstanbul Eyüpsultan’da Çöken Çatı Korkuttu

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stanbul Eyüpsultan’da korkunç bir olay yaşandığı haberi öğrenildi. Eyüp Sultan’da bulunan bir lisenin spor salonunun üzerinde biriken karlar yoğun yağış sebebiyle düştü. Yaşanan olayın akşam saatlerinde meydana geldiği öğrenildi. İstanbul Eyüpsultan Lisesi’nin bir spor salonunda yaşanan olayda korku dolu anlar yaşandı.lkemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı Megakent İstanbul halkına korku dolu anlar yaşatırken insanların zorluk çekmesine de sebep oldu. Son dakika haberine göre Eyüpsultan’da bir Spor Lisesi’nin çatısı yoğun kar yağışına daha fazla dayanamadı. Son dakika haberine göre İstanbul Eyüpsultan’da faaliyet göstermekte olan bir Spor Lisesi’nin spor salonunun çatısı yoğun kara dayanamayarak tüm ülkeyi etkisi altına alan yoğun yağış sebebi ile Eyüpsultan’da insanları zor duruma soktu. Sokağa çıkma yasağı olması nedeni ile düşen çatı sonucunda herhabgi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenilirken, çevrede pek çok zarar gören araç olduğu açıklandı. Belediye konu ile ilgili açıklamalar gerçekleştirdi. İşte detaylar…

Spor Lisesi’nin çatısında birikmiş olan yoğun kar salonun çatısının çökmesine sebebiyet verdi. Sokağa çıkma yasağı sebebiyle spor salonunda kimsenin bulunmaması çöken çatı olayında yaralanma ya da can kaybı yaşanmamasını sağladı. Eyüp Sultan’da yaşanan korkunç olayda yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin geldiği haberi öğrenildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ilk incelemelerini geldikleri o anda gerçekleştirdi. Bir Spor Lisesi’nin çatısının yoğun kar yağışına dayanamayıp çökmesi ile birlikte yol kenarındaki elektrik direğinin devrildiğini ve bölgede park halinde bulunan birçok aracın zarar gördüğü öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. İtfaiye ekiplerinin yapılan ihbar sonucunda olay yerine gelmesinin ardından Eyüpsultan Belediyesi de olay ile ilgili açıklama yaptı. Yoğun kar yağışına dayanamayıp çöken Spor Lisesi’nin çatısı hakkında, çatı altında kalan ve zarar gören araçları kurtarmak için belediye ekiplerinin harekete geçtiği öğrenildi.