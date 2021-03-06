İstanbul'daki depremde en çok o bölgeler etkilenecek!

Her yıl 1-7 Mart arasında kutlanan Deprem Haftası nedeniyle açıklama yapan jeolog deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da yaşanacak depremin en düşük 7.2 büyüklüğüne sahip olacağını kaydetti. Depremin büyüklüğünün 7.5'ten büyük olmayacağını aktaran Görür, en fazla etkilenecek bölgenin İstanbul'un Avrupa yakasını olduğunu ifade etti. İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan kıyı ilçeleri için özel önlemler alınması gerektiğini kaydeden Görür, Büyükçekmece-Küçükçekmece arasındaki heyela bölgesinde ciddi sorunların yaşanabileceğini belirtti.

Depremin büyüklüğü 7,2 ila 7,5 arasında olacak!

Zemini gevşek alanlarda bulunan binalarda deprem anında büyük çaplı yıkımların yaşanabileceğini aktaran Prof. Dr. Naci Görür, beklenen depremin neden olacağı hasarın boyutlarının oldukça ciddi olacağını kaydetti. Depremin büyüklüğünün 7.2-7.5 arasında olacağını dile getiren Görür, Silivri ile Yeşilköy arasında bulunan Kumburgaz kolunun kırılacak ilk yer olacağını belirtti. İstanbul'un Avrupa yakasının depremden oldukça fazla etkileneceğini vurgulayan Naci Görür, depremin etkisini büyütecek yumuşak zeminlerdeki tehlikeye işaret etti. Prof. Dr. Naci Görür, Marmara denizi kıyılarından içerilere doğru 10 kilometrelik alanda yaşayanların ciddi tehlike altında olduğunu ifade etti.

Depremin gerçekleşmesinden sonra ortaya ciddi miktarda moloz sorunu çıkacağını hatırlatan Görür, en az 25 tonluk moloz yığınından bahsettiklerini belirtti. Bu molozun binlerce kamyon çalışsa bile taşınmasının yıllarca süreceğini kaydeden Prof. Dr Görür, bir an önce moloz toplama tesisinin kurulması gerektiğini ifade etti. Görür, bu molozların derelere denizlere atılmamasını ve işlenerek ekonomiye kazandırılması gerektiğini aktardı. Bu molozların suyla temas ettikten sonra zehirli bir özellik gösterdiğini kaydeden Görür, aksi halde denizlerde ve göllerde ciddi bir kirliliği oluşabileceğini söyledi.

"Evleri devlet yaptıramaz, halka düşük faizli kredi verilmeli"

Tehlikeli bölgede bulunan vatandaşlara evlerini güçlendirebilemeleri için düşük faizli kredilerin verilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Naci Görür, bunun da kentsel dönüşüme dahil olduğunu sözlerine ekledi. Sadece devlet binaları, okullar ve hastanelerin değil vatandaşların evlerinin de güçlendirilmesi gerektiğini aktaran Görür, maalesef halkın kendi göbeğini kesmesi gerektiğini kaydetti. Tehlike altındaki yaklaşık 400 bin evi devletin yaptıramayacağını belirten Görür, halkın kendi evini güçlendirmesi için düşük fazili kredi vermenin devletin görevi olduğunu dile getirdi.