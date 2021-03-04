İstanbul'da yeni karar: Yaş sınırı kaldırıldı!

Türkiye'de 2 Mart Salı günü itibarıyla kontrollü normalleşme sürecine geçildi. Bunun üzerine İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, toplu ulaşımda yaş sınırına son verildi. Açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı vatandaşlarına artık toplu ulaşım araçlarına binebilecekleri ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, düşük riskli şehirler, orta riskli şehirler ve yüksek riskli şehirlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı vatandaşlara yönelik toplu ulaşım yasağına son verildiği bildirildi. Böylece yüksek riskli şehirler arasında yer alan ve turuncu renkle gösterilen İstanbul'da da söz konusu yasak kaldırıldı.

Sokağa daha fazla çıkabilecekler

65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı vatandaşlara yönelik 3 saat olan sokağa çıkma süresi 4 saate çıkarıldı. 65 yaş ve üstü vatandaşların saat 10.00 ile saat 14.00 arasında sokağa çıkabileceği ifade edildi. 20 yaş altı vatandaşların ise saat 14.00 ile saat 18.00 arasında sokağa çıkabileceği bildirildi. Çok yüksek riskli şehirlerde ise söz konusu yasak sürüyor.

İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı vatandaşlara yönelik toplu taşıma yasağı 15 Ocak 2021 tarihinde getirilmişti.

Yüksek riskli şehirlerde normalleşme süreci nasıl olacak?

İstanbul'un da yer aldığı yüksek riskli şehirlerde hafta sonu sadece Pazar günü sokağa çıkılabilecek. Tüm Türkiye'de olduğu gibi yüksek riskli şehirlerde de hafta içi her akşam uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecek. 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı vatandaşlara yönelik kısıtlamalar esnetilecek. Okul öncesi öğrencileri, ilkokul öğrencileri, 8'inci sınıf öğrencileri ve 12'nci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitim alacak. Ortaokul öğrencileri uzaktan eğitime devam edecek. Lise öğrencileri yalnızca yüz yüze sınav olabilecek. Restoran, kafe, lokanta, pastacı, çay bahçesi ve tatlıcı gibi işletmeler saat 07.00 ile saat 19.00 arası faaliyet gösterebilecek. Halı sahalar ve yüzme havuzları kapalı olacak. Nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünlere maksimum 50 kişi katılabilecek ve en fazla bir saat sürebilecek. Genel kurullar, maksimum 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirilebilecek.

İstanbul'da son durum

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı son haritaya göre, İstanbul'da her 100 binde 89,90 vaka tespit edildi. Böylece söz konusu şehir turuncu renkle gösterilen yüksek riskli şehirler arasında yer aldı.