İstanbul'da Sıcaklık 50 Derece Olacak! Uyarı Yapıldı

Edinilen son bilgilere göre İstanbul ili hakkında önemli bir uyarı yapıldı ve büyük bir kuraklığın vatandaşları beklediği haberi verildi. Yapılan açıklama meclis iklim değişikliği araştırma komisyonuna sunum yapan Boğaziçi Üniversitesi iklim politikaları Araştırma Merkezi müdürü olan Profesör Doktor Levent Kurnaz tarafından gerçekleşti. Profesör Doktor Levent Kurnaz’ın yapmış olduğu konuşmada ülkemizin 2050 senesinde büyük bir kuraklık ile mücadele etme durumunda kalacağı ifade edildi ve yine 2050 senesinde İstanbul'da ise sıcaklığın 50 dereceyi bulacağı bilgisi kamuoyuna sunuldu.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim politikaları Araştırma Merkezi müdürü iklim değişikliğini durduracak şekilde güçlü adımlar atılmadığı durumunda ülkemizde 2050 yılına doğru karşılaşması olan tehlikeleri anlattı ve açıklamalarda bulundu. Profesör Doktor Levent Kurnaz 2050 yılına gelindiği zaman Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı konusuna netlik kazandırdı ve bu miktarın su kıtlığı seviyesine ulaşacağını dile getirdi. Bu durumun en büyük sebebi olarak ise nüfus ve iklim değişikliği gösterildi.

2050 yılına gelindiği zaman kişi başına senelik düşen su miktarının yaklaşık olarak 800 metreküp olacağı belirtildi ve bu da ülkemizde ciddi bir su kıtlığının göstergesi açıklamaları yapıldı. Çok acil bir şekilde alternatif çözümler üretilmesi gerektiğine vurgu yapan Levent Kurnaz, yapılacak olan çözümlerin ilk adımı Türkiye'de İstanbul ilinde başka yaşanacak cazibe merkezleri yaratmak olabilir şeklinde açıklamalarda bulundu.

Profesör Doktor Levent Kurnaz iklim değişikliğine bağlı olarak kıyı kesimlerinde de yaşamın etkileneceğini söyledi ve bu yüzyılın sonuna gelindiği zaman İstanbul'da sıcaklığın 45 derece olduğu günlerin görüleceğini açıkladı ve o günler geldiği zaman 45 derecelik bir sıcaklığın vatandaşlar için normal bir sıcaklık seviyesi olacağı hakkında konuşmalar gerçekleşti. Bunun yanı sıra, İstanbul'da sıcaklık seviyesinin 50 derecelerde olacağını da belirtti ve vatandaşa bilgileri sundu. Antarktika'da kopmasına bekledikleri çok daha büyük buz kütlelerinin varlığına dikkat çeken profesör bu buz kütlelerinin koptuğu zaman İstanbul'daki deniz seviyelerinin yükseleceğini söyledi.