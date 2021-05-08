İstanbul'da Öldürmeye Teşebbüs Dosyası Cinayete Dönüştü

İstanbul'da yaşanan korkunç olayda anaokulu öğretmeni olan Gözde Aytar'ın boğarak ve yakarak öldürmeye çalıştığı öne sürülen 71 yaşındaki Gülcemal Coşar isimli komşusu hastanedeki 11. gününde hayata gözlerini yumdu. Anaokulu öğretmeni olduğu öğrenilen Gözde Aytar hakkındaki kasten öldürmeye teşebbüs soruşturmasında cinayete dönüştüğü bilgisi verildi. 71 yaşındaki Gülcemal Coşar isimli kadın, Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde yaşıyordu. 25 Nisan 2021 tarihinde kızını arayarak yardım istedi ve Coşar’ın kızı eve geldiğinde ise annesini yanıklar içinde buldu. Zavallı kadının boğazında boğma ve vücudunda yanıklar olan Gülcemal Coşar isimli kadın yoğun bakıma alınmadan önce kızına “Beni Gözde öldürmek istedi.” şeklinde ifadeler kullandı ve bu açıklamaları ile dikkat çekti. 71 yaşındaki Gülcemal Coşar isimli yaşlı kadın hastanede tedavisinin 11. gününde hayatını kaybetti ve cenaze namazı ardından toprağa verildi. Diğer taraftan anaokulu öğretmeni olan ve komşusunu boğarak ve yakarak öldürmeye çalışan Gözde Aytar iddiaları önce kabul etmedi ancak soruşturmanın hastane öldürmeye teşebbüsten cinayeti dönüştüğü ifade edildi.

71 yaşındaki yaşlı kadın Gülcemal Coşar'ın kolyesini ve 4 bileziğini aldığı iddia edilen anaokulu öğretmeni Gözde Aytar evinde gözaltına alındı ve Coşar'ın tülbent ile boğulmaya çalışıldığı ve ardından da ateşe verilerek yakılmaya çalışıldığı bilgisine ulaşıldı. Kolye ve bilezikler ise binanın arka bahçesinde ortaya çıktı. Gözde Aytar ise hakkındaki iddiayı kabul etmedi ve “Neden benim adımı verdiğini anlamış değilim.” şeklinde ifadeler kullandı. Gözde Aytar, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanırken Gülcemal Coşar da hastanedeki 11. gününde hayatını kaybetti.

71 yaşındaki kadın yoğun bakım ünitesinde tedavi olurken 11. günde hastanede can verdi. Coşar cenaze namazı sonrasında toprağa verildi ve anaokulu öğretmeni hakkında devam eden soruşturmanın da kasten öldürmeye teşebbüsten cinayete dönüştüğü bilgisine ulaşıldı.