İstanbul'da Olası Depremin Tahmini Minimum Şiddeti 7.2!

Profesör Dr. Naci görür Kandilli Rasathanesi’nin Silivri, Kumburgaz, Büyükçekmece'yi kapsayan fay parçasında anormallik yaşandığı ve olası kırılma beklenen alan olarak bu hattın öne çıktığı, açıklamasının dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Profesör Dr. Naci görür beklenen İstanbul depreminin ise şiddetinin minimum 7.2 büyüklüğünde gerçekleşebileceğini de açıkladı.

Kandili Rasathanesi yöneticileri İstanbul'da ilerleyen tarihlerde yaşanması muhtemel olan depreme ilişkin yürütülen çalışmalarda ulaşılan bulgulara yönelik Silivri, Kumburgaz Büyükçekmece’yi içine alan fay parçasını anormallik yaşandığını, olası kırılma beklenen alan olarak bu bölgeyi işaret etmişlerdi. Bu konu ile ilgili Twitter hesabından kendisine yöneltilen sorulara yönelik açıklama yapan Profesör Dr Naci. görür, yıllardır Kandilli Rasathanesi ile aynı uyarılarda bulunduğunu ve bu uyarının oldukça önemli olup dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Twitter hesabından açıklama yapan Profesör Dr. Naci görür açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

Arkadaşlar çoğu arkadaş Kandilli’nin Marmara'da yapmış olduğu yine açıklama ile ilgili benim fikrimi soruyor anlıyorum ki açıklamalarımız herkese doğru ve yeterince ulaşmıyor.

Ben senelerdir Marmara'da kilitli olan faylardan birinin de Silivri açıkları ile Yeşilköy açıkları arasında uzanan Kumburgaz fay kolunun olduğunu söylüyorum.

Beklenen depremin büyük bir olasılıkla bu kol üzerinde olacağını ve minimum 7.2 büyüklüğünde gerçekleşebileceğini ifade ediyorum, dolayısıyla Kandilli’nin bugün için söyledikleri bana göre doğrudur ve önemsenmelidir, şeklinde kendisine soru yönlendiren ve İstanbul depremi ile ilgili merakı bulunan kişileri merakını gidermek amaçlı Twitter hesabından bu şekilde bir açıklama yaptı.

Uzman jeolog, Profesör Dr. Naci Görür olası İstanbul depreminin en az 7.2 şiddetinde olacağına dile getirdi.

Görür’ün kendi şahsi Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamalarının altına birçok kişi konu ile ilgili bilgilerini ve diğer uzman jeologların olası İstanbul depreminde kaç şiddetinde ve nerede olacağına ilişkin düşüncelerini, bilgilerin, yorum olarak bırakırken, çoğu kişi ise binaların depreme hazırlıksız olduğunu olası bir depremle bir facianın yaşanacağını kaydetti.