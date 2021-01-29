İSKİ tarafından 29 Ocak Cuma günü açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 38,29 oldu. 8 Ocak 2021 tarihinde 19,16'ya kadar gerileyen baraj doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 38,29'a yükseldi. Yani barajlardaki su miktarı o günden beri yüzde 19,13 oranında artmış oldu.

Darlık Barajı'nın doluluk oranı yüzde 53,38 olarak açıklanırken, Ömerli Barajı'nın doluluk oranı yüzde 41,62 olarak duyuruldu. Büyükçekmece Barajı'nın doluluk oranı yüzde 40,42 olarak kayıtlara geçerken, Alibey Barajı'nın doluluk oranı yüzde 50,06 oldu. Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 17,55 olarak açıklanırken, Terkos Barajı'nın doluluk oranı yüzde 37,73 olarak duyuruldu. Istrancalar Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 57,47 olarak kayıtlara geçti.

Yıllara göre baraj doluluk oranları

29 Ocak 2016 tarihinde İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı yüzde 74,69 iken, 29 Ocak 2017 tarihinde yüzde 84,83'tü. 29 Ocak 2018 tarihinde İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı yüzde 73,65 iken, 29 Ocak 2019 tarihinde yüzde 90,53 oldu. 29 Ocak 2020 tarihinde İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı yüzde 55,66 iken, 29 Ocak 2021 tarihinde yüzde 38,29 olarak kayıtlara geçti.

Peki İstanbul'da kuraklık riski sürüyor mu?

NTV'de yer alan habere göre İTÜ'den Prof. Dr. Toros, İstanbul’da bulunan barajların doluluk oranının yüzde 40'a yaklaştığına dikkat çekti. Bunun önümüzdeki süreç için umut verici olduğunu belirten Prof. Dr. Toros, tahminlerin gerçekleşmesi ve suyun verimli kullanılması durumunda İstanbul'da kuraklık riskinin büyük oranda geçtiğini ifade etti.

"Yağışlar yaradı"

Prof. Dr. Toros, İstanbul'da Ocak ayından beri etkili olan yağışların barajlara yaradığını ifade ederek, felaket senaryolarının şimdi bir kenara bırakılması gerektiğini söyledi. Yeşilçay ve Melen Barajı'ndan da söz konusu şehre içme suyu takviyesi gerçekleştirildiğini aktaran Prof. Dr. Toros, Aralık ayında İstanbul'da 2,7 milyon metreküp su tüketildiğini belirtti. Prof. Dr. Toros, bunun 1-1,5 milyon metreküpünün Yeşilçay ve Melen Barajı'ndan getirildiğini kaydetti.

Yeşilçay ve Melen Barajı'nın dışarıda tutulması durumunda şimdi 321 milyon metreküp suyun bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Toros, yani İstanbul'un beş aylık suyunun kaldığını söyledi.

"Barajlar Haziran ayına kadar dolacak"

Prof. Dr. Toros, her sene Ocak-Haziran döneminde barajlarda bulunan su miktarının arttığını belirterek, bu sene de aynı artışın yaşanacağını söyledi. Önceki rakamlar göz önünde bulundurulduğunda İstanbul'da bulunan barajların Haziran'a kadar dolabileceğini aktaran Prof. Dr. Toros, Şubat ayında normale göre fazla yağış beklendiğini ifade etti. Prof. Dr. Toros, Türkiye'nin kuzeyinde ise Mart ayında ortalama seviyede yağış beklendiğini ancak ülkemizin güneyinde yağışların azalacağını belirtti.