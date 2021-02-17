İstanbul'da kar yağışı barajlara yaradı mı? Barajların doluluk oranları...

İstanbul'da bir süredir kuvvetli kar yağışı etkisini gösteriyor. Peki kar yağışı barajların doluluk oranlarını nasıl etkiledi? Söz konusu şehirde dört gündür etkili olan kar yağışı 15 günlük su daha getirdi. İSKİ tarafından açıklanan son verilere göre, İstanbul'da barajların doluluk oranları 17 Şubat Çarşamba günü itibarıyla yüzde 48.28 olarak kayıtlara geçti. Böylece barajların doluluk oranlarında son beş ayın zirvesine ulaşıldı. Fakat senelere göre baraj doluluk oranlarına bakıldığında son 6 senenin en düşük oranı görülüyor.

Karlar barajlara dökülmeye başladı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sokak ve caddelerden toplanan karların Alibeyköy Barajı'nın bulunduğu alana döküldüğü görüldü. Bu şekilde yaz mevsiminde su sıkıntısının yaşanmaması hedefleniyor.

"Ekiplerin kürediği karları boşaltıyoruz"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, İstanbul'da yoğun kar yağışı başlamadan önce araç filosunun ve ekiplerin hazır duruma getirildiğini belirtti. Dursun, insan ve araç hareketliliğinin fazla olduğu yerler başta olmak üzere belediye ekipleri tarafından tuzlama ve kar küreme faaliyetlerinin yürütüldüğünü kaydederek, kar yağışının sadece barajlara düşen bölümünün su kazandırdığına dikkat çekti. Bu nedenle sokak ve caddelerde kürenen karların Alibeyköy Barajı'nın bulunduğu alana döküldüğünü belirten Dursun, tüm vatandaşların suyu tasarruflu kullanması için çağrıda bulundu.

"Kar sularının boşa gitmemesi için uğraşıyoruz"

Fen İşleri Müdür Vekili Özgür, sokak ve caddelerde biriken kar sularının boşa gitmemesi için uğraşıldığına dikkat çekerek, Sultangazi ilçesinin çok fazla kar aldığını söyledi. Karların Alibeyköy Barajı'nın bulunduğu alana getirildiğini belirten Özgür, bu şekilde yaz aylarının daha rahat geçirilebileceğini söyledi. Özgür, karların Eski Habipler Mahallesi, Yayla Mahallesi ve Habipler Mahallesi'nden toplandığını kaydederek, bir günde 150'ye kadar kamyonla kar getirildiğini belirtti.

Hangi baraj ne kadar oldu?

- Ömerli Barajı'nın doluluk oranı 17 Şubat Çarşamba günü itibarıyla yüzde 55.76 oldu.

- Papuçdere Barajı'nın doluluk oranı 17 Şubat Çarşamba günü itibarıyla yüzde 32.80 oldu.

- Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı 17 Şubat Çarşamba günü itibarıyla yüzde 24.19 oldu.

- Büyükçekmece Barajı'nın doluluk oranı 17 Şubat Çarşamba günü itibarıyla yüzde 50.72 oldu.

- Alibeyköy Barajı'nın doluluk oranı 17 Şubat Çarşamba günü itibarıyla yüzde 54.37 oldu.

- Terkos Barajı'nın doluluk oranı 17 Şubat Çarşamba günü itibarıyla yüzde 46.53 oldu.

- Kazandere Barajı'nın doluluk oranı 17 Şubat Çarşamba günü itibarıyla yüzde 63.69 oldu.

- Elmalı Barajı'nın doluluk oranı 17 Şubat Çarşamba günü itibarıyla yüzde 54.17 oldu.

- Darlık Barajı'nın doluluk oranı 17 Şubat Çarşamba günü itibarıyla yüzde 54.40 oldu.

- Istrancalar Barajı'nın doluluk oranı 17 Şubat Çarşamba günü itibarıyla yüzde 50.53 oldu.