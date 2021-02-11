İstanbul'da hava nasıl olacak? AKOM'dan "Sibirya üzerinden gelecek" uyarısı!

AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'a ilişkin hava durumu tahminlerine yer verildi. Bugün akşam vakitlerinden itibaren İstanbul'da lodos yönlü rüzgârın yeniden şiddetini artıracağı belirtilen açıklamada, söz konusu rüzgârın aralıklı olarak fırtına biçiminde esmeyi sürdüreceği ifade edildi. Açıklamada, aynı zamanda aralıklı olarak sağanak yağış geçişlerinin meydana geleceği kaydedildi.

3 dereceye kadar düşecek

12 Şubat Cuma günü ile 13 Şubat Cumartesi günü soğuk havanın etkili olmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, hava sıcaklıklarının 3 dereceye kadar düşeceği ifade edildi. Açıklamada, 13 Şubat Cumartesi gününü 14 Şubat Pazar gününe bağlayan gece kar yağışının başlayacağı belirtildi.

Kuvvetli kar yağışı geliyor

Soğuk hava dalgasının Sibirya üzerinden geleceği kaydedilen açıklamada, söz konusu dalganın gelecek hafta da etkisini sürdüreceği ifade edildi. Açıklamada, hava sıcaklıklarının sıfırın altında olacağı ve şiddetli kar yağışı geçişlerinin meydana geleceği kaydedildi.

AKOM'a (Afet Koordinasyon Merkezi) bağlı bütün birimler tarafından beklenen kar yağışına karşı gereken hazırlıklar yapıldı. Olumsuz kış koşulları ile mücadele faaliyetlerinde 1.351 araç ve iş makinesinin yer alacağı ifade edilirken, 7.031 personelin de görev yürüteceği bildirildi. İstanbul'da tuzlama ve kar küreme ekiplerinin 434 tane müdahale bölgesinde herhangi bir muhtemel olumsuz duruma karşı teyakkuzda olacağı ve gerekli faaliyetleri yürüteceği kaydedildi.

Ekiplerin, şehrin 60 farklı noktasında bulunan BEUS (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) aracılığıyla gelen bildirimlere göre faaliyet göstereceği ifade edildi. Araç takip sistemi aracılığıyla da ekiplerin takip ve yönlendirmelerinin yapılacağı belirtildi. İstanbul'da bazı yerlere kutu tuzların yerleştirildiği görüldü. Ekiplerin, meydanlar, duraklar ve üstgeçitlerde oluşabilecek buzlanmalara ve kar birikmelerine anında müdahalede bulunacağı kaydedildi.

İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan verilere göre, İstanbul'un 12 Şubat Cuma günü karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 4 derece olacağı tahmin ediliyor. 13 Şubat Cumartesi günü çok bulutlu geçeceği tahmin edilen İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 3 derece olacağı öngörülüyor. 14 Şubat Pazar, 15 Şubat Pazartesi ve 16 Şubat Salı günleri ise kar yağışlı geçmesi beklenen İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 2 derece olacağı tahmin ediliyor.