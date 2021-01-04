İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı İçin Meteoroloji Tarih Verdi

Barajlardaki doluluk oranı alarm veriyor. Meteoroloji'den sevindiren haber nihayetinde geldi. Meteoroloji'den alınan verilere göre ise İstanbul'da senenin ilk kar yağışının 18 ile 22 Ocak tarihleri kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yaptığı açıklamaya göre; İstanbul şehri için yarın sağanak yağmur etkili olacağı öğrenildi. Önümüzdeki çarşamba günü için ise yağmur yağışı duracak ve hava yerini güneşli havaya bırakacak. Önümüzdeki perşembe günü ise hava sağanak yağmurlu, tam 1 hafta etkisini hissettirecek. Yetkililer ise, İstanbullu vatandaşları sel baskınlarına karşı uyararak, yanlarına gerekli ekipmanları alarak dışarı çıkmaları konusunda uyarısında bulundu. Ocak Ayının Ortasından İtibaren Soğuklar Geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğün'den vatandaşların heyecanla beklediği kar yağışı konusunda da güzel haberler var. Sibirya soğuklarının ise bu ayın 2. yarısında Doğu Avrupa kısmına hakim olacağı belirtilirken, 18 ile 22 Ocak tarihleri arasında ülkemizi de etkisi altına alacağı edildi. İstanbul'da yılın ilk karının 18 ile 22 Ocak tarihleri arasında yağacağı tahmin ediliyor.

Prof. Orhan Şen de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Türkiye'de kuraklığın devam ettiğini, bu sebeple herkesin gözü kulağı yağışlarda olduğunu kendisinin de bu sebeple ayın 14 ile 15'inde yüksek basıncın etkisinden kurtulmasını ve kuzeyden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini öngördüklerini söyledi. Sistemde bir sapma ve zayıflama olmaz ise şayet Türkiye kar yağışının esir alıcağı şeklinde tahminde bulundu. Marmara bölgesinde de kar yağışı olma olasılığı var. Daha tutarlı olacak bir öngörüyü bu hafta perşembe gününden sonra yapılabileceğini dile getirdi. Profesörün verdiği bilgilere göre ise bu yıl ocak ayında 93 yılın rekoru kırıldığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 17:57