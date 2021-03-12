İstanbul'da baraj doluluk oranları!

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı 12 Mart Cuma günü itibarıyla yüzde 61,64 olarak kayıtlara geçti.

12 Mart Cuma günü itibarıyla Ömerli Barajı'nın doluluk oranı yüzde 75,41, Pabuçdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 44,24, Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 32,77, Büyükçekmece Barajı'nın doluluk oranı yüzde 61,71, Alibey Barajı'nın doluluk oranı yüzde 58,11, Terkos Barajı'nın doluluk oranı yüzde 57,20, Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 60,68, Elmalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 68,85, Darlık Barajı'nın doluluk oranı yüzde 71,59, Istrancalar Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 70,11 oldu.

Son 15 günlük baraj doluluk oranları

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı 26 Şubat günü yüzde 55,10 olurken, 27 Şubat günü yüzde 55,58'e, 28 Şubat günü yüzde 56,20'ye, 1 Mart günü yüzde 56,71'e, 2 Mart günü yüzde 57,23'e, 3 Mart günü yüzde 57,63'e, 4 Mart günü ise yüzde 58,02'ye yükseldi. İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı 5 Mart günü yüzde 58,23 olurken, 6 Mart günü yüzde 58,47'ye, 7 Mart günü yüzde 59,17'ye, 8 Mart günü yüzde 59,93'e, 9 Mart günü yüzde 60,37'ye, 10 Mart günü yüzde 60,71'e, 11 Mart günü yüzde 61,08'e, 12 Mart günü ise yüzde 61,64'e yükseldi.

Geçmiş senelere göre baraj doluluk oranları

12 Mart 2012- Yüzde 90,99,

12 Mart 2013- Yüzde 84,96,

12 Mart 2014- Yüzde 34,85,

12 Mart 2015- Yüzde 94,71,

12 Mart 2016- Yüzde 88,74,

12 Mart 2017- Yüzde 87,54,

12 Mart 2018- Yüzde 90,50,

12 Mart 2019- Yüzde 93,30,

12 Mart 2020- Yüzde 64,07,

12 Mart 2021- Yüzde 61,64.

İstanbul hava durumu

İstanbul'un bugün az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 9 derece. 13 Mart Cumartesi günü parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 12 derece. 14 Mart Pazar günü parçalı bulutlu geçeceği öngörülen İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 15 derece. 15 Mart Pazartesi günü yağmurlu geçeceği tahmin edilen İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 14 derece. 16 Mart Salı günü yağmurlu geçeceği öngörülen İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 10 derece.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 14:01